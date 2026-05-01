La Selección apuesta por una perla del Real Madrid para que elija los colores de España

Son varios los futbolistas de la cantera del Real Madrid que cuentan con la opción de vestir los colores de varias selecciones. Este es el caso de uno de las perlas más prometedores de ‘La Fábrica’, como es el centrocampista Gorka Abascal. El jugador de 15 años, pieza clave en el título liguero del Cadete A merengue esta temporada, ha desatado una ‘guerra’ entre Colombia y España para que opte por sus respectivas selecciones. Gorka Abascal ya ha debutado con las categorías inferiores de ambos países, y ahora ha vuelto a recibir la llamada de la selección española sub-16.

Gorka Abascal nació en Bilbao en el año 2010 y se ganó su fichaje por el Real Madrid el pasado verano tras despuntar en Lezama con el Athletic Club. Sus orígenes colombianos -su madre nació en el país cafetero- también le permiten vestir los colores de la selección sudamericana. Primero optó por atender la llamada de España durante el pasado mes de noviembre, cuando debutó en un amistoso ante Estados Unidos con el combinado sub-16. Las alarmas se encendieron en Las Rozas en febrero, momento en el que Colombia movió ficha y Abascal acudió a disputar dos partidos contra Brasil con la selección cafetera.

Ahora, es España la que ha vuelto a posicionarse para convencer al futbolista cadete del Real Madrid. ‘La Roja’ le ha llamado para una concentración en Los Ángeles de San Rafael entre los días 4 y 7 de mayo en las que la selección sub-16 realizará varias sesiones de entrenamiento. El futbolista bilbaíno no podrá acudir por lesión, pero el gesto de la RFEF se entiende como un intento por comenzar a convencer a Abascal para que defienda los colores de España. Con 15 años y muchos años de fútbol por delante, desde Las Rozas apuntan a esta joya de ‘La Fábrica’ como uno de los jugadores a seguir.

España tiene tiempo para convencer a la ‘perla’ del Real Madrid

La normativa de la FIFA deja margen a Gorka Abascal para decidir su futuro en el fútbol de selecciones en los próximos años. El centrocampista podría alternar -si así lo quisiera- las categorías inferiores de España y Colombia hasta los 21 años, cuando debería optar por una de ellas. De hecho, sólo perdería su elegibilidad con Colombia o España si disputa tres partidos oficiales con la selección absoluta. Un futuro que se percibe lejano y para el que tendría que seguir dando pasos en su evolución. En ‘La Fábrica’ le señalan como uno de los nombres a seguir en la medular, donde también apunta maneras Cherif Fofana.