España acaricia la plaza extra de Champions tras la victoria del Rayo y la derrota del Friburgo

Al empate del Atlético de Madrid en el Metropolitano y la victoria del Rayo en Vallecas esta semana se ha sumado a la derrota del Friburgo para situar al fútbol español muy cerca de la plaza extra de cara a la próxima Champions League. La Liga pelea con la Bundesliga por el segundo cupo adicional para la siguiente Champions, que daría acceso a la máxima competición continental al quinto clasificado en el campeonato doméstico. El primero, pase lo que pase en la recta final de la Champions, Europa League y Conference, irá a parar a la Premier League.

La disputa entre el fútbol español y el alemán se ha hecho visible durante toda la semana en tres diferentes campos de batalla. La jornada europea comenzó con la derrota por 5-4 del Bayern de Múnich ante el PSG. En la otra semifinal de Champions, el Atlético empató ante el Arsenal. Primer ventaja para España. Lo más positivo llegó este jueves, con el triunfo del Rayo Vallecano ante el Estrasburgo en Conference y la derrota del Friburgo ante el Sporting Clube de Braga en semifinales de la Europa League.

La Liga ha aumentado de forma amplia su ventaja respecto a la Bundesliga en la ida de las semifinales de las tres competiciones europeas. El fútbol español, especialmente las aficiones de los equipos que podrían beneficiarse de esta plaza extra, ya echa cuentas de cara a asegurar el segundo puesto la próxima semana. Incluso con derrota y eliminación de Rayo Vallecano y Atlético de Madrid, España podría asegurar el cupo extra para la próxima Champions si el Bayern cae de nuevo ante el PSG y el Friburgo no conquista el trofeo de la Europa League. Cabe recordar que tanto las victorias como avanzar de ronda suma puntos en esta pelea por la plaza extra de Champions, en la que actualmente la Liga (21,871 puntos) supera a la Bundesliga (21,124) alemana.

🚨 🇪🇸 Spain are on the brink of SECURING an extra Champions League spot! ✅ 🇪🇸 Rayo Vallecano added them +0.250 points as they defeated Strasbourg tonight! ❌ 🇩🇪 Germany added NO POINTS this week as Freiburg lost in last minute away at Braga! pic.twitter.com/Xhtpdz4EA7 — Football Rankings (@FootRankings) April 30, 2026

El Betis se beneficiaría de la plaza Champions

Si el año pasado el Villarreal fue el equipo español que aprovechó el cupo extra para acceder a la Champions League como quinto clasificado en Liga, todo apunta a que este año el Real Betis será el equipo beneficiado por el buen hacer del fútbol español en las competiciones europeas. El conjunto verdiblanco llega a las cinco últimas jornadas del campeonato doméstico en el quinto lugar de la tabla y aventaja en seis puntos a sus perseguidores. Si el fútbol español asegura esta plaza, el sexto clasificado disputaría la próxima Europa League y el séptimo acudiría a la Conference.

El que tiene asegurado su lugar en las competiciones europeas es el campeón copero. La Real Sociedad acudirá a la Europa League como vencedor de la Copa del Rey, un puesto que sólo podría mejorar si escala hasta la quinta posición para ‘colarse’ en la próxima Champions. En estos momentos, parece claro que los cuatro primeros cupos Champions irán a parar a FC Barcelona, Real Madrid, Villarreal y Atlético de Madrid. El Betis, por su parte, roza el quinto lugar. La pelea se desata a partir de la sexta plaza, con sólo tres puntos de distancia entre el sexto (Getafe) y el décimo lugar (Athletic Club).