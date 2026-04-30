Inglaterra explota contra el Atlético y Simeone por presionar al árbitro: «El Arsenal fue víctima de un robo»

En Inglaterra están convencidos de que el Arsenal fue víctima de un robo arbitral en el Metropolitano. Los de Mikel Arteta lograron un empate ante el Atlético en el partido de ida de semifinales de Champions, pero tanto la prensa británica como ex jugadores ingleses explotaron acerca de una presión arbitral del conjunto rojiblanco con Simeone a la cabeza para no tomar decisiones en su contra.

El centro de gran parte de las críticas fue hacia el árbitro Danny Makkelie. A pesar de que pitó el claro penalti a Viktor Gyökeres tras un agarrón de David Hancko, en el Arsenal se sintieron perjudicados por dos acciones clave que beneficiaron al Atlético. Tanto el penalti en contra por mano de Ben White como el anulado a Eberechi Eze tras revisión del VAR. Dos decisiones que evitaron una victoria de los ingleses que les hubiese permitido ir con menos presión para el partido de vuelta en Londres.

La prensa carga contra un arbitraje complaciente con el Atlético

«El Arsenal fue víctima de un robo cuando a Eze le robaron un penalti en una polémica televisiva». Así de contundente fue el diario The Daily Telegraph después de titular el partido como ‘El VAR fue demasiado lejos’. Otros, como el The Sun también insistieron en la polémica: ‘Penalty drama’, al igual que otros muchos medios del país titulando en la misma línea. Una cascada de titulares con el mismo veredicto, analizando las dos jugadas que, bajo sus ojos analíticos, no se decidieron correctamente.

«El Arsenal fue perjudicado dos veces», dictaminó el ex árbitro inglés Mark Halsey después del partido ante el Atlético. «Hemos visto otro penalti polémico que se concedió y luego se desestimó tras intervenir el VAR. En tiempo real, pensé que fue un penalti claro de Hancko sobre Eze. Sí hubo contacto porque fue torpe. Makkelie lo había pitado y luego le recomiendan que lo revise. ¿Fue un error claro y manifiesto? En mi opinión, no. ¿Por qué, una vez más, intervino? Siendo tan meticuloso, nunca debió haberlo hecho».

También insistió en que Simeone tuvo una mala actitud presionando al colectivo arbitral: «Me pareció una vergüenza la actitud del Cholo en la banda. No puedo creer que el cuarto árbitro no interviniera para llamar al árbitro principal para que se ocupara de él». De hecho, el mismo diario insistió en que el penalti por mano de Ben White no se concede en la Premier, pero sí en Europa.

Otros expertos como Darren Fletcher, comentarista deportivo en TNT Sports, también estallaron contra Simeone: «A menos de cinco metros de la pantalla, no paró de gritar al árbitro y haciéndole señas. Si en algún momento debió recibir la amarilla por intentar influirle, fue ese».

Las leyendas del fútbol inglés cargan contra Simeone

Mikel Arteta fue el precursor para empezar la polémica después de sentir que el Arsenal vivió un atraco arbitral contra el Atlético: «Hay una decisión que cambió la eliminatoria. El penalti a Eze fue claro y no sé por qué le llamó el VAR. Lo tuvo que ver 13 veces para decir que luego no era. No lo entiendo. Anular el segundo penalti fue en contra de las reglas. El contacto fue claro. Él decide y no se puede cambiar de opinión después de revisarla tantas veces», comentó.

«¿Qué se supone que tiene que hacer? Se está cayendo al suelo y bloquea el disparo…Hay que tener sentido común», insistió Jamie Carragher, ex del Liverpool, sobre el penalti de Ben White. Aunque muchos fueron a por Simeone: «Sus acciones, el drama que crear, las escenas. El árbitro cedió a la presión. Fue al monitor y se mantuvo firme en su decisión. Estuvo muy mal esta noche. No es para esto que se creó el VAR; se está entrometiendo demasiado. Ni siquiera se le debió haber llamado. Hay contacto claro y es torpeza de Hancko», comentó Martin Keown, ex del Arsenal.

Steve McManamann, ex del Real Madrid, fue uno de los más duros contra Simeone, entrenador del Atlético: «Un árbitro no debe volver atrás y rearbitrarlo de nuevo. Odio el VAR, lo odio mucho. Arruina el juego. Estoy seguro de que si hubiese sido en el lado contrario, Simeone hubiese pedido penalti de forma escandalosa. Su comportamiento es lamentable».

Ian Wight, también ex del Arsenal, estalló en redes sociales sobre el penalti anulado a Eze del Atlético: «¡Sabía que iba a ceder, el equipo local se lleva el penalti!». Steven Gerrard también confirma que Simeone fue clave para que anulase el árbitro su decisión: «Tienen que tener la valentía de mantenerse firmes en lo que decide, pero la actuación de Simeone le hace dudar», reflexionó. «Hubo dos acciones escandalosas que no pitaron a favor del Arsenal. No me pareció mano de Ben White porque el balón primero rebotó en su espinilla y luego Hancko, por torpe, pisa parte del pie a Eze. Ellos ni lo protestaron», dijo Crhis Sutton, ex jugador inglés.