El VAR tiene que avisar a Makkelie de un penalti a favor del Atlético de Madrid por mano de Ben White

El árbitro Danny Makkelie tuvo que hacer uso del VAR para pitar un penalti a favor del Atlético de Madrid por mano de Ben White en los primeros minutos de la segunda parte. El colegiado nacido en Curazao no pitó el penalti de primeras, pero sí fue avisado por el VAR para que señalara la pena máxima por esa mano del jugador del Arsenal tras un disparo de Marcos Llorente. El penalti lo anotó Julián Álvarez.

Tras pitar un penalti a favor del Arsenal en la primera parte, Makkelie pitó otro a favor del Atlético, aunque en este caso tuvo que ser avisado por Pol van Boekel, otro colegiado neerlandés, aunque en este caso en el VAR. La jugada fue un remate de Marcos Llorente que dio en la mano de Ben White. De primeras, el árbitro de este encuentro de ida de Champions en el Metropolitano no pitó el penalti.

Tras ello, fue avisado por el responsable del VAR. El jugador del Arsenal dio claramente al balón con la mano y, una vez que lo vio en la pantalla, señaló el penalti a favor del Atlético de Madrid. Lo anotó sin problemas Julián Álvarez, que puso el 1-1 en el resultado de este encuentro en el Metropolitano. En la primera parte había marcado Goykeres para el Arsenal, también de penalti.

El Atlético de Madrid es el único equipo de nuestro país que sigue vivo en la Champions League. El equipo rojiblanco disputa este miércoles el duelo de ida de semifinales ante el Arsenal. El próximo martes, 5 de mayo, se disputará el encuentro de vuelta en Londres.