Cherif Fofana derriba la puerta del Castilla con 16 años y estará en Old Trafford

El Castilla viaja a Mánchester con una sonrisa. Después de endosarle una manita al Celta Fortuna el pasado fin de semana en el Alfredo Di Stéfano, el filial blanco ha regresado a los puestos de playoff de ascenso a Segunda División en el Grupo I de Primera Federación.

Ahora, el equipo madridista buscará en Old Trafford, a partir de las 20:00 horas, un billete para las semifinales de la Premier League International Cup ante el United. Y en la expedición blanca está un nombre propio: Moctar Cherif Acacio Fofana Mesie Eyegue, más conocido como Cherif. 16 años y derribando puertas en La Fábrica hasta llamar ya a la del primer filial.

El conjunto dirigido por Julián López de Lerma afronta esta eliminatoria a partido único tras firmar una fase de grupos impecable. Invicto en el Grupo A, con dos victorias (Wolverhampton y Everton) y dos empates (Manchester City y Southampton). El United, por su parte, accedió a cuartos como segundo del Grupo D, con nueve puntos, tres victorias y una derrota.

El Vieira de Valdebebas

Hay un centrocampista que está firmando una irrupción meteórica. De las que no se ven todos los días. Y aunque algunos ya le comparan con Kanté, su verdadero referente es Patrick Vieira. Y su fútbol, en muchas cosas, va por ahí.

Poderoso físicamente, con buena técnica y un sentido táctico impropio de su edad, el radar blanco se activó el pasado año, cuando empezó a brillar en el México Paracuellos. Allí, un gol frente al Atlético lo cambió todo. Desde entonces, no ha frenado. Su crecimiento no ha pasado desapercibido para nadie. Tampoco para Adidas, que ya lo ha incorporado a sus filas.

Un ascenso imparable

El centrocampista arrancó en el Juvenil C. Poco después subió al B… y ya ha debutado con el A, con el que incluso fue titular ante el Badajoz. Tiene 16 años. Juvenil de primer año. Eso dice su DNI. Su fútbol dice otra cosa.

Cherif se estrena ahora en una convocatoria con el Castilla apenas dos semanas después de hacerlo también con la selección española sub-17. Fue convocado para los clasificatorios del Europeo y tuvo minutos ante Irlanda del Norte y Escocia.

El Castilla es el siguiente paso en una progresión que asusta. Juvenil C, Juvenil B, Juvenil A, selección… y ahora Castilla. Una irrupción difícil de recordar en La Fábrica. Un diamante que en Valdebebas están puliendo con mimo.