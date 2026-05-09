El Castilla busca asegurar el playoff de ascenso a Segunda en un ambiente infernal en Cáceres

El Real Madrid Castilla pone a prueba su candidatura al ascenso a Segunda División en Cáceres. El filial merengue se mide al CP Cacereño a las 21:00 horas del sábado en la antepenúltima jornada de la liga regular del Grupo 1 de Primera RFEF.

Una victoria a domicilio en el Príncipe Felipe acercaría de forma casi definitiva a los playoffs a los de Julián López de Lerma, que podrían asegurar de manera matemática su presencia en la promoción si vencen y sus perseguidores, Ponferradina y Barakaldo, no hacen lo propio. El primer paso para el Castilla es derrotar a un Cacereño inmerso en plena lucha por la permanencia y ante un gran ambiente en las gradas por la importancia del encuentro para los locales.

El equipo extremeño llega a la jornada 35 a sólo un punto de la salvación, con hasta cinco clubes peleando por el decimoquinto lugar -el primero de los no descendidos- y a los que separan tres puntos. Pese a que la clasificación marca una notable distancia entre Castilla y Cacereño, la urgencia del rival y la gran afluencia de público que se espera en el estadio no se lo pondrán fácil al filial madridista. El club local ha puesto todo su empeño en llenar el Príncipe Felipe en un partido vital para sus intereses, para el que cada abonado podía retirar una entrada para un acompañante.

También ha destacado la campaña lanzada en sus redes sociales, en la que se apela a que los cacereños opten por el equipo de su tierra por encima del Real Madrid. «No todas se sientan igual», reza el cartel en el que se muestra a un niño contemplando su armario con una camiseta del Cacereño en el centro de la imagen y varias equipaciones del conjunto blanco a los lados. Sin embargo, el encuentro también se presenta como clave para el Castilla en su pelea por alcanzar los playoffs de ascenso a Segunda División, una categoría que no pisa desde hace 12 años.

El filial blanco volverá a contar con bajas de varios futbolistas que suben con el primer equipo, pero ya ha demostrado que tiene fondo de armario de sobra para sobreponerse a cualquier ausencia. Prueba de ello fue el último encuentro ante Unionistas, con participación de varios futbolistas del Real Madrid C y donde volvió a destacar el delantero Jacobo Ortega con el tanto de la victoria.

El Castilla llega en un gran momento de forma, encandenando cinco jornadas sin perder y 13 de 15 puntos por el camino. El Castilla se mira en el espejo del encuentro de la primera vuelta ante el Cacereño, en el que tiró de oficio para imponerse por 2-0 a pesar de la incesante lluvia que cayó en Valdebebas

Yáñez analiza el Cacereño-Castilla

«Estamos en una dinámica muy buena y tenemos que seguir con esa confianza», destaca Dani Yáñez a este respecto. El extremo zurdo es uno de los indiscutibles del filial desde la banda derecha y apunta de nuevo a la titularidad ante el Cacereño. El Castilla también deberá guardar fuerzas para la final de la Premier League International Cup que disputa el martes 12 ante el Borussia Dortmund. Para el gaditano, que ya sabe lo que es asistir con el primer equipo, primero toca enfocarse en el partido de Liga ante el Cacereño. «Estamos centrados en el partido del finde y ya cuando terminemos nos centraremos en el martes, que también es muy importante», destacó en declaraciones compartidas por el Real Madrid.