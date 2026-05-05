El Real Madrid C ya sabe las fechas y horas de su eliminatoria de permanencia contra el Estepona

El Real Madrid C ya conoce las fechas y los horarios exactos de su eliminatoria de permanencia en Segunda RFEF ante el Estepona. El partido de ida se jugará en el campo 7 de la Ciudad Deportiva de Valdebebas y el encuentro de vuelta en la localidad malagueña. El equipo que gane esta eliminatoria se salvará y seguirá un año más en Segunda RFEF, cuarta categoría del fútbol español. Quien pierda, bajará a Tercera.

Así, el encuentro de ida en Madrid se disputará el domingo 10 de mayo a las 18:00 horas. Es el mismo día que el Clásico (Barcelona – Real Madrid de Liga), tan sólo tres horas antes. El encuentro será en Valdebebas. Por su parte, el partido de vuelta, en Estepona, se jugará el sábado 16 de mayo a las 21:00 horas.

La Federación ha dado a conocer los horarios oficiales de esta eliminatoria vital, ya que el Real Madrid C se juega la permanencia en Segunda RFEF. Tras un espectacular final de Liga, el filial madridista quedó en 13ª posición del grupo V con 40 puntos. Perdió el último encuentro ante el Conquense y le condenó a esta eliminatoria ante el Estepona. El equipo malagueño quedó en ese mismo puesto en el grupo IV, con 44 puntos, cuatro más que el Real Madrid C.

La otra eliminatoria de permanencia será la que medirá al Castellón B contra la SD Logroñés. También ocurre lo mismo que el duelo entre Real Madrid C y Estepona: quien gane se salva, quien pierde se va a Tercera RFEF.

Por su parte, también se conocen los horarios oficiales de las diez eliminatorias de ascenso a Primera RFEF. Son: Coria – Deportiva Minera, Tudelano, Real Oviedo Vetusta, Reus – Ourense, Xerez CD – Conquense, Getafe B – UD Logroñés, Coruxo – Atlético Baleares, Numancia – Poblense, Utebo – Águilas, Real Jaén – Deportivo Alavés B y Alcoyano – San Sebastián de los Reyes.