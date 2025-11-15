El Castilla baila bajo el diluvio y recupera la sonrisa

El Real Madrid Castilla bailó bajo la tremenda lluvia que cayó en Valdebebas y recuperó la sonrisa en Primera Federación después de ganar al Cacereño por 2-0 gracias a los tantos de Ginés y Palacios. El primer filial blanco se consolida en puestos de playoff y acumula seis victorias en sus últimos siete encuentros. Los de Arbeloa siguen en racha a pesar del bache de la semana pasada.

La derrota en Mérida cortó una gran racha de cinco victorias de un gran Castilla en el último mes. Pero sobre todo dejó al equipo más mermado de lo que ya estaba para este duelo ante el Cacereño. No estuvo Arbeloa por sanción en el banquillo y su lugar lo ocupó Juli Carmona, su segundo.

Tampoco pudieron jugar por sanción David Jiménez ni Manuel Ángel. Fran González estaba convocado con la sub-21 y por lesión, el Castilla no pudo contar con Fortea, Rachad, Roberto y De Llanos.

Con eso, el Castilla formó ante el Cacereño con un once formado por Mestre en portería, Aguado, Joan, Valdepeñas y Serrano en defensa, Cestero, Mesonero y Thiago en el medio, y arriba Leiva, Palacios y Loren. El día en la capital de España no estaba lúcido precisamente. La lluvia azotó con fuerza al césped del Di Stéfano y la dificultad para jugar era considerable. El diluvio que cayó en Madrid fue total.

Fue complicado realizar un buen fútbol en un césped tan encharcado en Valdebebas. Era muy difícil. Aun así, el control del juego en el primer tiempo fue para el Castilla. Pero con pocas ocasiones. Un disparo al lateral de la red y un cabezazo de Loren a las manos del portero rival. Poco más. El Cacereño esperaba a las contras, pero el campo no les daba chance para ello. Algún disparo lejano y poco más. No estaba bonito el duelo. Feo, como el día, más bien.

Dejó el Castilla un destello de oportunidad al borde del descanso con un centro lateral que remató Loren alto. El balón parado se antojaba crucial en un partido así. Cualquier centro lateral al área era lo más peligroso que se podía encontrar. Y justo antes de mandar el colegiado a los dos equipos a vestuarios, Mesoneros secó el poste con un disparo tremendo desde una falta en el lateral del área. Era ocasión más clara del primer filial blanco que merecía el gol más que su rival.

La segunda parte comenzó con el mismo síntoma. Los blancos dominaban, pero sin muchas ocasiones claras. La primera peligrosa en el segundo tiempo llegó en el minuto 58 con un buen disparo de Palacios que despejó el portero del conjunto extremeño. El Castilla apretaba hacia la victoria a pesar de la dificultad del terreno de juego.

El primer doble cambio del Castilla llegó en el 60 con las entradas de Ginés y Bruno por Loren y Thiago. En el descanso había entrado Cristian David. Volvió a rozar el gol dos minutos después el equipo madridista con varios remates dentro del área que entre el portero y la defensa despejaron. Estaba mereciendo mucho más el filial blanco.

Lo volvió a intentar Leiva con una gran acción individual en el 67 que terminó con un remate a las manos del portero rival. El partido era blanco. Pero el resultado no, seguía con empate a cero. Fortuny y Yáñez entraron en el 70 para agotar los cambios del primer filial blanco.

El Castilla apretaba de lo lindo en el tramo final. Quería ganar a toda costa, pero la pelota no entraba. La tuvo Bruno en el 73 con un disparo raso desde la frontal que se estrelló en el poste. Una y otra vez llegaban los blancos, pero el gol no caía. Los de Arbeloa estaban realizando una gran segunda mitad siendo muy superiores a su rival.

Tanto insistir tenía que tener su premio. Y llegó para el Castilla. Los de Arbeloa lograron hacer el primer gol de la tarde en el minuto 78. Un centro perfecto de Serrano desde el costado izquierdo fue directo al segundo palo y allí apareció Ginés de cabeza para transformar el 1-0. Un golazo más que merecido al único equipo que había ido a por los tres puntos. Era el debut de Ginés en Liga con el Castilla anotando además su primer gol. Debut soñado.

El Castilla siguió apretando en busca de la sentencia. Y en el 82 Yáñez cayó derribado dentro del área tras varios buenos regates en velocidad. El colegiado pitó penalti sin pensarlo. Lo tiró Palacios y no falló. 2-0 y partido sentenciado.