El Real Madrid logra el pase para la Final Four de la Copa de Campeones Juvenil

El Juvenil A del Real Madrid se ha clasificado este miércoles para la Final Four de la Copa de Campeones de la categoría a pesar de perder 1-0 en Lezama ante el Athletic Club de Bilbao. Los de Álvaro López hicieron bueno el 2-0 logrado en Valdebebas el pasado fin de semana. Las semifinales y la final se disputarán en el Municipal de El Val de Alcalá de Henares.

La primera mitad transcurrió con mucha igualdad y sin goles. Tras el paso por vestuarios, Pablo Martínez adelantó al Athletic Club de Bilbao en Lezama con un remate de cabeza a la salida de un córner en el minuto 51. El conjunto vasco se fue al ataque en busca de igualar la eliminatoria, pero el equipo de Álvaro López realizó un gran trabajo defensivo para mantener el resultado y el pase a la Final Four de la Copa de Campeones.

La Final Four de la Copa de Campeones se disputará en el Municipal de El Val en Alcalá de Henares entre el 20 y el 24 de mayo. El Juvenil A del Real Madrid jugará la semifinal contra el ganador de la eliminatoria entre Valencia y Granada. Lo sabrá este jueves y disputará ese partido el 20 o 21. La final se jugará el domingo 24 de mayo.