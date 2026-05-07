Radiografía del éxito de Álvaro López en La Fábrica: «Tiene capacidad para llegar a lo más alto»

Álvaro López es uno de los entrenadores de moda dentro de la cantera del Real Madrid en estos momentos. Tras la destitución de Xabi Alonso en el primer equipo a primeros de año y el salto de Arbeloa, La Fábrica apostó por darle el Castilla a Julián López de Lerma y el crucial Juvenil A a Álvaro López. Y no se equivocaron dentro del club blanco. Todo lo contrario, acertaron de lleno. El primer filial madridista lucha por el ascenso a Segunda y el Juvenil conquistó la segunda Youth League de la historia del club.

Este entrenador madrileño de solamente 34 años, muy joven, ha entrado este curso en la historia del Real Madrid. De lleno. Se ha convertido en el segundo técnico en conquistar la Youth League para La Fábrica. El primero fue Raúl González y el segundo es Álvaro López. Su éxito se debe al trabajo y al talento que tiene como entrenador. Y lo está demostrando. Se forjó como jugador en la cantera del Real Madrid y ahora lo hace como entrenador en Valdebebas.

Para conocer mejor el crecimiento de Álvaro López como entrenador, OKDIARIO se ha trasladado a sus inicios como técnico, concretamente al Colegio Valdeluz. Allí, en el Barrio del Pilar en Madrid, el entrenador del Juvenil A del Real Madrid dio sus primeros pasos como entrenador tras colgar las botas como jugador en Tercera División.

Los inicios de Álvaro López como entrenador

Alejandro Díaz de la Rosa es el actual coordinador de deportes del Colegio Valdeluz y CEO de PA Team Soccer Spain. Fue compañero de Álvaro López en varios equipos durante sus carreras como futbolistas, entre ellos la cantera del Real Madrid. Ambos llegaron a entrenar juntos con el primer equipo blanco en la etapa de José Mourinho.

Compañeros y amigos hasta el día de hoy. Díaz de la Rosa atiende a OKDIARIO para contarnos cómo fueron los primeros pasos de Álvaro López como entrenador: «Siempre que considero a gente que puede tener un potencial bueno y están empezando, les ofrezco un equipo para experimentar y ya luego ir dando saltos (en el Colegio Valdeluz)».

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«Tenía mucha confianza con él, vivía cerca y fueron sus inicios. No le llevaba tanto tiempo como puede ocurrir en equipos de cantera. En cuanto se sacó los títulos, empezó. Estábamos jugando juntos en Tercera… ya le llamaba mucho la atención lo de entrenar», señala Díaz de la Rosa a este periódico.

«Sus primeros pasos los dio en el Valdeluz, luego dio el salto a AFE y ya de ahí a cantera», confirma el coordinador de deportes de este colegio madrileño.

Radiografía del éxito de Álvaro López

Alejandro Díaz de la Rosa conoce muy bien a Álvaro López, como amigo y como compañero dentro de un terreno de juego. Tiene muy claro que el talento que tiene como técnico lo lleva innato: «Un entrenador no se hace, yo creo que nace. Es una persona muy preparada que ha tenido unas experiencias alucinantes. Tuvimos la suerte de entrenar con el primer equipo ese año con Mourinho. Él además le dio continuidad, fue convocado, ha tocado el profesionalismo, sabe lo que es estar en esos vestuarios, ha estado muchísimos años en la cantera del Real Madrid…».

«Es una persona más que preparada y a la vista está. Empezó en el Alevín C hasta el Juvenil A y ha logrado levantar la Youth League. No es casualidad porque tiene un recorrido en el cual queda demostrado que se lo ha ganado a pulso», añade sobre su figura.

«Se empieza a ver ahora un recorrido que lleva años labrándose. Me alegro muchísimo, como amigo suyo, que tenga ahora esa visibilidad. Los esfuerzos que ha hecho están teniendo sus frutos. Que le dure mucho más y siempre deseándole lo mejor. No hay que desearle suerte porque es más el valer y el saber estar ahí en esas situaciones y esos equipos. Y él sabe de sobra», analiza sobre sus capacidades.

Las cualidades como entrenador

Alejandro Díaz de la Rosa también tiene muy claro cuáles son las cualidades de Álvaro López como técnico: «Siempre ha sido una persona que tiene un temple especial y una capacidad de saber estar. Y eso te lo da el haber estado tantos años desde pequeño en la cantera del Real Madrid como jugador. Representar ese escudo es lo más grande del mundo. Tienes que saber estar. Por muy buen entrenador que seas, ese manejo de situaciones, tanto en vestuarios como en competición, yo creo que es lo que más le destaca».

«Y además es una persona muy dedicada a ello. Desde primera hora del día está con su cuerpo técnico, trabajando, viendo cómo hacer mejores a los futbolistas, cómo hacer mejores los planteamientos de partido. Pero si algo le diferencia es ese temple, ese manejo del vestuario porque tiene muy buena relación y conecta muy bien con los jugadores. Y eso le ha diferenciado siempre», añade sobre sus cualidades.

«Tener una persona de tanta confianza ahí dentro y que sabes que los valores del club los lleva impregnados desde pequeño, es una garantía de éxito», completa sobre Álvaro.

Pero, ¿y el techo de Álvaro López? Su ex compañero y amigo lo tiene muy claro: «Tenemos ejemplos de grandísimos profesionales que han pasado por el Real Madrid y no lo han conseguido. Y viceversa. Nunca puedes tener una respuesta clara a ello. Yo creo que el techo de Álvaro todavía no ha llegado. Ojalá que siga siendo más grande y que pueda tener esa posibilidad. Llegar a un primer equipo del Real Madrid es muy complicado, es un reto muy grande, pero capacidad tiene porque es humilde y sabe esperar su momento. Ojalá que en un futuro podamos verle en primera escena, ya sea en el Real Madrid o en el fútbol profesional, porque eso es lo que se merece».