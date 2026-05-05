PA Team Soccer Spain, una empresa de gestión deportiva integral que aúna fútbol y educación

PA Team Soccer Spain es una empresa de gestión deportiva integral que fue fundada en 2017 por su CEO actual, Alejandro Díaz de la Rosa, cuando dejó el fútbol. Pasó por las canteras del Real Madrid y del Atlético de Madrid, llegando a entrenar con el primer equipo blanco en la etapa de José Mourinho como entrenador. Inició este proyecto con ganas de seleccionar futbolistas de alto rendimiento y tratando de apoyarles al margen de sus clubes como un servicio paralelo.

Alejandro Díaz de la Rosa, CEO y fundador de esta prensa, atiende a OKDIARIO en su oficina en una charla más que agradable. Nos atiende en su lugar de trabajo para contarnos su historia y la de su empresa. Alejandro estuvo jugando nueve años en la cantera del Real Madrid, desde los ocho años y hasta los 13-14, luego pasó al Unión Adarve y los blancos le repescaron de nuevo en categoría juvenil.

Alejandro Díaz de la Rosa estuvo en el Real Madrid hasta el C y entrenando bastante con el primer equipo en la etapa de José Mourinho como entrenador. También pasó por la cantera del Atlético de Madrid y después se fue a jugar a Estados Unidos.

Todo con el apoyo de su padre que es Isidro Díaz, que jugó once temporadas en el primer equipo del Real Madrid en los años 80 y actualmente trabaja en el club blanco. Su filosofía es promover los beneficios de la práctica y convivencia deportiva entre jóvenes de diferentes orígenes. Tienen un ADN forjado a través de las mejores fórmulas para conseguir los objetivos marcados desde un inicio, siempre con su seña de identidad por bandera. Desde su creación, el nombre de PA Team se ha visto remarcado y destacado a nivel nacional e internacional en diferentes torneos

¿A qué se dedica PA Team Soccer Spain?

A día de hoy, PA Team Soccer Spain tiene su parte nacional, internacional, educación y diseño de proyecto. La nacional con academias, torneos y performance lab, que es analizar cada perfil y tratar de ver qué necesita. Por ejemplo, recuperación de lesiones, podología, nutrición, fisioterapia, análisis del juego….

A nivel internacional, PA Team tiene programas donde vienen chicos a estudiar aquí desde el extranjero y ellos les ponen en un equipo a cada uno. A diferencia de otros programas internacionales es que PA Team analiza el perfil y ve para qué categoría están. Y les acompañan para que vayan derribando esas metas y vayan superándose. Luego está Next Level, que son chicos más jóvenes que vienen con sus familias, siempre obligatorio, de 8 a 16 años, tienen una semana libre y les organizan una semana de fútbol con entrenamientos, con clubes…

Por otro lado, está el Spain experience, donde se encargan de toda la logística de equipos internacionales. Entrenamientos con la Fundación del Real Madrid en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, con visitas periódicas de ejemplos como Álvaro López (entrenador del Juvenil A del Real Madrid), sumado a ello partidos amistosos, ir al Bernabéu… un pack de ocio y deporte.

Educación y deporte van de la mano

«El fin de todos los jugadores que están con nosotros es que, si llegan a ser profesionales, fantástico, pero sabemos que es muy complicado y es importante tener unos estudios. Lo he vivido de manera personal y siempre recomiendo que no pierdan de vista el foco de los estudios. Por ello les ofrecemos la posibilidad, si quieren, de ir a Estados Unidos con becas y tenemos un convenio con una de las principales universidades americanas aquí en Madrid para que hagan ese mismo programa con estudios todo integrado. Puedes hacer los cuatro años aquí o hacer dos aquí y dos en Estados Unidos. Puedes ir a cualquier Universidad del mundo que sea americana y eso es un factor clave de compaginar deporte y estudios», señala Alejandro Díaz de la Rosa a este periódico.

«Por último, tenemos el diseño de proyecto, que se trata de asesorar a diferentes clubes, colegios o entidades deportivas que necesitan metodología y gestión de recursos internos. Les ayudamos en su día a día. Numerosos clubes y asociaciones deportivas confian en nosotros para desarrollar un proyecto adaptado y personalizado en base a las necesidades estructurales. Es un proyecto que nació desde cero y ya vamos camino de los diez años», añade el CEO de PA Team a OKDIARIO.

Thiago Pitarch se formó en PA Team

El caso del futbolista que más lejos ha llegado hasta el momento después de trabajar con PA Team Soccer Spain es el de Thiago Pitarh. PA Team es una academia de alto rendimiento y el jugador madridista, que ahora está en el primer equipo del Real Madrid, se formó deportivamente con ellos y en 2021 disputó la final del torneo Donosti Cup en la categoría B14 frente a Terres de l’Ebre.

En aquella competición, Thiago tenía todavía 13 años pero su talento ya era notable. Jugó en las categorías inferiores del Getafe CF y CD Leganés y de allí dio el salto al Real Madrid pasando por el Juvenil B, Juvenil A y el Castilla. Ahora es parte del primer equipo con Arbeloa al frente y en PA Team están más que orgullosos por haber sido parte de su crecimiento. PA Team Soccer Spain trabaja también con la Fundación de Álvaro Morata y la Academia Vicente Del Bosque.