El Atlético de Madrid hace el pasillo al Real Madrid tras ganar la Youth League

Gran detalle del equipo juvenil del Atlético de Madrid, que hizo este domingo el pasillo al Real Madrid como campeón de la Youth League. Los canteranos rojiblancos homenajearon así a los campeones de Europa en un gesto de deportividad. Lo hicieron en el derbi de juveniles que midió a ambos equipos este domingo y que ganó el Atlético por 1-0.

En el encuentro de la liga de División de Honor juvenil, y antes de que empezara el derbi, los jugadores del Atlético se colocaron para hacer el pasillo a los futbolistas del Real Madrid. Este fue el primer partido del equipo blanco tras ganar la Youth League al Brujas en la final del pasado lunes.

🏆 EL PASILLO AL CAMPEÓN DE LA YOUTH LEAGUE 🏆 El 🔴⚪️ Atlético de Madrid reconoce el 🥇 título del ⚪️⚪️ Real Madrid antes del #derbi ⚔️#juvenildh👟 #dh5🏆 #halamadrid #uyl pic.twitter.com/4QpFtI6Tmr — Juvenil División de Honor (@JuvenilDH) April 26, 2026



El Real Madrid, entrenado por Álvaro López, ganó la competición europea al derrotar por penaltis al PSG en semifinales y al Brujas en la final. Fue la segunda Youth League conquistada por el equipo blanco, un gran éxito de la cantera madridista.

Este domingo, en el primer partido tras ese triunfo europeo, el Atlético tuvo un gran gesto de señorío y deportividad al hacer pasillo a los campeones de la Youth League. Fue en el encuentro del grupo 5 de la División de Honor Juvenil, un derbi ya intrascendente porque el Real Madrid fue campeón hace varias semanas y el Atlético tiene también amarrada la segunda plaza.