El Castilla cae ante el Dortmund y se queda con la miel en los labios en Inglaterra

El Real Madrid Castilla perdió la final de la Premier League International Cup contra el Borussia Dortmund en Adams Park (Inglaterra) por 0-1. Un solitario tanto de Taycan Etcibasi en el inicio del duelo decantó una final muy igualada. Los blancos tuvieron varias ocasiones claras para empatar, pero les faltó la eficacia necesaria. El sueño inglés de poder ganar este título se le escapa al primer filial blanco.

Cruel final para el Castilla en esta Premier League International Cup. Brillante campeonato que termina con una final perdida por la mínima. Mereció más el Real Madrid, pero el tempranero gol inicial del Dortmund fue una losa demasiado dura para darle la vuelta. La Fábrica se queda sin título internacional para su filial.

Un sueño en Inglaterra

Una final se jugaba al norte de Londres y el Real Madrid Castilla tenía toda la ilusión del mundo para ganarla. El primer filial blanco quería ganar la Premier League International Cup por primera vez en su historia. Es la primera vez, además, que el club blanco la disputa.

Julián López de Lerma apostó en Inglaterra por un once formado por Sergio Mestre en portería, David Jiménez, Mario Rivas, Lamini y Manu Serrano en defensa, Cestero, Manuel Ángel y César Palacios en el centro del campo, y arriba Bruno Iglesias, Daniel Yáñez y Loren Zúñiga. Una alineación bastante titular y decidida a ganar el título ante el Dortmund.

El Dortmund golpea primero ante el Castilla

No empezó bien el partido para el Castilla en la final de la Premier League International Cup. Seis minutos llevábamos de juego cuando Taycan Etcibasi anotó el 0-1 para el cuadro alemán. Balón largo a la frontal del área, un jugador del Dortmund la metió dentro del área madridista de cabeza y Taycan remató de primeras, batiendo a Mestre con bastante calidad.

El partido estaba muy igualado, con varios parones por algún que otro percance físico. Pero el que apretaba más buscando la portería rival era el Castilla. Yáñez y Palacios, los más activos.

La tuvo en el minuto 31 Palacios con un balón largo que remató de primeras al lateral de la red. Pero más claro fue el remate de Loren Zúñiga al poste en el tramo final de primera mitad. El primer filial madridista fue claramente de menos a más y se fue al descanso sin gol, pero siendo muy superior a su rival.

Comenzó la segunda parte con doble cambio de Julián López. Salieron al campo Rachad y Liberto. Ambos jugadores fueron protagonistas diez minutos después de una ocasión muy clara donde el portero Dortmund falla en el saque y luego lo arregla quitándole la pelota en el área al delantero madridista. El remate posterior de Liberto se fue alto.

No encuentra el Castilla el gol

Empezó fuerte el Castilla, dominando, y llegando con peligro. Pero en las contras amenazaba el cuadro germano. Pidieron mano en el área del Dortmund en el 63, pero no pitó nada el colegiado. Pasaban los minutos, y los de Julián López no encontraban el gol ante un equipo alemán muy bien ordenado.

El Castilla estaba muy bien ordenado, Lamini estaba frenando las velocidades de los atacantes del Dortmund, pero el gol tempranero estaba decidiendo el duelo. Faltaba algo de puntería en la fase ofensiva. El equipo alemán estaba buscando que no pasase nada, y por un lado lo estaba consiguiendo.

Perdonó Bruno Iglesias en el 67 con un claro remate desde la frontal que no logró concretar, porque antes de rematar se resbaló. Justo después, movió ficha Julián López en el banquillo sacando a Valdepeñas.

El guion de partido en el tramo final era muy evidente. El Dortmund ya se había replegado en su área, aguantando el 0-1 e intentando salir en alguna contra, cada vez menos. Y el Real Madrid apretaba con un juego de mucho toque, pero poca profundidad. No había casi espacios.

Diego Aguado también entró en la recta final de la final de la Premier League International Cup. Pasaban los minutos y el Castilla no podía. Se le estaba escapando el título. En el minuto 84, perdonó el Dortmund el segundo en una contra clara. Lo salvó Manuel Ángel salvando el gol y el penalti con un despeje descomunal. El sevillano terminó cojeando.

Cruel final para el Castilla que pierde la final de este trofeo por la mínima tras un gol tempranero del equipo alemán que decantó el encuentro. El primer filial ya tendrá que centrarse en lograr los playoffs de ascenso a Segunda.