El Real Madrid se remanga: «Que nadie dude de que se va a agitar la coctelera»

El Real Madrid vive días agitados. Su futuro depende del presente y el escenario actual es delicado. Turbulento. Semanas decisivas para una entidad que, encabezada por Florentino Pérez, ha decidido pasar al ataque. «Me tendrán que sacar a tiros», aseguró el presidente blanco en una comparecencia que ya forma parte de la historia reciente del club.

En Valdebebas entienden que ha llegado el momento de mover ficha en todos los frentes. A nivel institucional quedó claro con el discurso de Florentino. En lo deportivo, el mensaje interno es todavía más contundente: «hay que agitar la coctelera». En el club consideran inevitable una pequeña revolución. Una reconstrucción necesaria y urgente.

El primer gran cambio llegará en el banquillo. A día de hoy, José Mourinho es el gran favorito para asumir el mando del equipo la próxima temporada. No es el único nombre sobre la mesa -Pochettino sigue en la agenda-, pero el portugués es el elegido siempre que ambas partes terminen encontrando un acuerdo que, ahora mismo, parece encaminado.

Florentino Pérez todavía no se ha reunido personalmente con él, aunque Mourinho lidera una lista de candidatos reducida prácticamente a dos nombres. Y lo hace por varias razones. El mercado de entrenadores no ofrece demasiados perfiles capaces de generar impacto inmediato. Klopp, por ejemplo, despierta dudas por encaje y porque necesita tiempo para construir. Otros candidatos no terminan de convencer dentro del club. Mourinho, en cambio, garantiza algo desde el primer día: personalidad. Y en el Real Madrid eso vuelve a ser un valor prioritario.

También pesa su relación con Florentino Pérez, que sigue siendo excelente. El propio Mourinho lo reconoció en la previa del playoff de Champions entre Benfica y Real Madrid. «La última vez que hablé con el presidente fue cuando firmé por el Benfica. Me dijo que estaba feliz porque volvía a un gran club. Tengo una gran relación con Florentino Pérez y con su familia, no hay nada que esconder», aseguró el técnico portugués.

La primera etapa de Mourinho en el Real Madrid transformó al club. Llegó en 2010 con una misión clara: terminar con la hegemonía del Barcelona de Guardiola. Y lo consiguió devolviendo al madridismo algo que había perdido hacía tiempo: competitividad, carácter y hambre. Ganó una Liga histórica de 100 puntos, levantó una Copa del Rey en Mestalla y llevó al equipo a competir de tú a tú contra uno de los mejores Barça de todos los tiempos. Su etapa estuvo marcada por la tensión, las polémicas y las guerras internas, pero también dejó los cimientos del equipo que años después dominaría Europa con Ancelotti y Zidane. Mourinho dividió opiniones, sí, pero despertó a un Real Madrid que estaba dormido.

Retoques y regresos

Mientras tanto, el club también trabaja en la planificación de la plantilla. La idea pasa por reforzar el equipo sin necesidad de una revolución total. Endrick regresará tras crecer cedido en el Lyon y, salvo sorpresa, disputar el Mundial con Brasil. Nico Paz también volverá mediante la cláusula de recompra que mantiene el club blanco, mientras que con Víctor Muñoz todavía queda por decidir su futuro. Lo que sí tienen claro en Valdebebas es que no acabará en el Barcelona.

Paralelamente, el Madrid estudia reforzar varias posiciones. Una de ellas es el lateral derecho ante la más que probable salida de Carvajal, que salvo giro inesperado no renovará. También se busca un central de primer nivel y no se descarta incorporar otro perfil más joven para desarrollar a medio plazo. La lesión de Militao lo ha cambiado todo en la planificación defensiva. Además, el club quiere incorporar un centrocampista creativo que eleve el nivel de la medular.

Tchouaméni, intocable; Valverde, en duda

Tras el grave episodio vivido en el vestuario de Valdebebas, el Real Madrid ha tomado una decisión firme: Tchouaméni no se toca. El francés seguirá siendo pieza importante del proyecto. Distinta es la situación de Valverde, señalado internamente tanto por el club como por parte del vestuario. El uruguayo está en el mercado y, si llega una oferta importante, podría salir este verano. Una situación impensable hace apenas unos meses y que le aleja definitivamente de la posibilidad de ser capitán del Real Madrid.

Las salidas también marcarán el verano

La operación salida será igual de importante. Gonzalo saldrá, aunque el Madrid pretende reservarse una opción de recompra. Ceballos también se marchará a un año de finalizar contrato. Camavinga está en venta y podría convertirse en una de las grandes operaciones del verano si llegan ofertas potentes, pero el francés no se quiere mover.

Con Asencio, en cambio, el escenario ha cambiado por completo. Estaba en la rampa de salida, pero la grave lesión de Militao -cinco meses de baja- y su cambio de actitud han modificado la hoja de ruta del club. También se espera la salida de Fran García, que ya intentó marcharse a la Premier League durante el mercado de invierno.