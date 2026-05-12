Florentino Pérez: «Me van a tener que echar a tiros, tengo el apoyo de los socios del Real Madrid»

Florentino Pérez ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha analizado la situación actual que vive el Real Madrid, que es muy delicada. La entidad blanca cierra su segunda temporada sin grandes títulos tras protagonizar una serie de acontecimientos lamentables que han preocupado mucho a los dirigentes del club. Tanto es así que el máximo mandatario ha dado muy pocas ruedas de prensa desde que es presidente. La última fue en 2015 y durante todo su mandato ha dado siete, contando esta.

Tras una larga intervención en la que anunció la convocatoria de elecciones y cargó contra quienes, según él, intentan perjudicar al Real Madrid, Florentino Pérez comenzó a responder a las preguntas de los medios. El presidente dejó claro desde el inicio que no quería hablar sobre entrenadores ni jugadores. «Vengo para devolver el patrimonio del Real Madrid a sus socios. Se lo están quitando a los socios. Quieren que yo me vaya y no me voy a ir, sino que me voy a presentar a unas elecciones porque quiero defender que el Madrid siga siendo de sus socios», aseguró.

Florentino insistió varias veces en que el principal problema del club no es deportivo, sino institucional. «No hablaré de lo deportivo. Algunos quieren acabar con la propiedad del Real Madrid. Los que se quieran presentar, que lo sepan, es su oportunidad, pero que no hablen por detrás», afirmó. Además, defendió su gestión asegurando que existe una campaña constante contra el club: «No ha habido un Madrid más glorioso en la historia. Me eligieron mejor presidente de la historia del club y de todos los clubes, aunque me dé vergüenza decirlo».

El presidente madridista también volvió a pronunciarse sobre el Caso Negreira y cargó duramente contra el Barcelona y el sistema arbitral español. «Los socios del Madrid están conmigo en mi guerra contra Negreira. El Barça siempre sale beneficiado. A ver si la UEFA mete mano en este asunto, porque la va a meter», señaló. Florentino calificó el caso como «el mayor episodio de corrupción de la historia del fútbol» y aseguró que el club seguirá investigando hasta el final.

Sobre las elecciones, Florentino dejó mensajes directos a quienes considera posibles rivales. «Convoco las elecciones para que haya candidatos. Ese señor que habla con las eléctricas y tiene acento mexicano, que se presente. Dicen que somos una dictadura, pues que den un paso adelante», comentó.

Uno de los temas más llamativos de la comparecencia llegó cuando habló sobre la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Florentino restó importancia al incidente y aseguró que situaciones así ocurren habitualmente dentro de los vestuarios. «No es la primera vez que se pegan dos jugadores, se pegan todas las temporadas. Lo grave no es la pelea, sino que alguien lo haya filtrado», explicó. Incluso añadió que durante sus 26 años en el club este tipo de enfrentamientos han sido habituales: «Se pelean dos o cuatro jugadores todos los años y luego al día siguiente son amigos».

El dirigente también defendió su famosa frase de «hay que ayudar al Barça», pronunciada años atrás, aunque aseguró que entonces todavía no se conocía el Caso Negreira. «No podíamos imaginar que el jefe de los árbitros estuviera cobrando dinero del Barcelona durante dos décadas», afirmó.

Florentino fue todavía más lejos al hablar de los arbitrajes sufridos esta temporada. «Nos hemos quedado en blanco y podrían haber sido siete Ligas y siete Champions más porque nos las han robado», declaró. Además, aseguró que el club ha elaborado informes internos sobre decisiones arbitrales que considera perjudiciales.

Durante buena parte de la comparecencia, el presidente también cargó contra algunos periodistas y sectores mediáticos. «Hay periodistas que se creen que han inventado el fútbol. Se creen importantes porque atacan al Madrid», señaló. Florentino insistió varias veces en que únicamente responde ante los socios del club: «A mí me votan los socios, no los periodistas ni los Ultrasur».

Por último, también tuvo palabras para parte de la afición madridista, especialmente para quienes pitan a los jugadores en el estadio. «Los socios del Madrid no tienen que criticar a sus jugadores ni pitarles. Hay que apoyarles”, comentó. Además, denunció la existencia de movimientos organizados para generar un ambiente de tensión en el estadio: «Hay sectores contaminados por los ultras y por ciertos movimientos que buscan enfrentar a la afición con el club».

La comparecencia terminó con un mensaje rotundo sobre su continuidad. «Me tendrán que echar a tiros porque tengo el apoyo de los socios del Madrid», aseguró Florentino, convencido de seguir liderando el futuro de la entidad blanca.