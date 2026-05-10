El Real Madrid C empata en Valdebebas ante el Estepona y se jugará la permanencia la semana que viene

El Real Madrid C empató a dos este domingo en Valdebebas ante el Estepona en la ida del playout por lograr la permanencia en Segunda Federación. Los de Víctor Cea se jugarán la salvación la semana que viene en tierras malagueñas. Los goles de Mesonero y Leiva no fueron suficientes para ganar este partido.

El Real Madrid C afrontó la ida del playout por la permanencia en Segunda Federación con su mejor once posible. Víctor Cea apostó por Javi Navarro en portería, Ginés, Lezcano, Álex Pérez y Sotres en defensa, Mesonero y Lacosta en el centro del campo, y arriba Leiva, Manex, Ciria y Jacobo. Jugadores importantes, algunos de ellos cruciales con el Castilla este mismo curso.

Mesonero adelantó a los cuatro minutos de juego al segundo filial del Real Madrid a los cuatro minutos de juego tras aprovechar Jacobo una pérdida del Estepona y servirle el empate a su compañero.

Empató el Estepona a los 20 minutos de juego y justo en el inicio de la segunda mitad remontó el partido. Era un palazo importante para el segundo filial del Real Madrid.

Pero reaccionó el Real Madrid C con un golazo de Leiva por toda la escuadra en el minuto 54 que puso el empate definitivo en el marcador de Valdebebas. Los blancos perdonaron el tercero en un mano a mano de Alexis Ciria. Un empate que deja este duelo totalmente vivo para la vuelta la semana que viene en Estepona. Solamente uno de los dos se salvará.