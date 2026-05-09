El Juvenil A de Álvaro López arranca la Copa de Campeones con buen pie

El Juvenil A del Real Madrid, entrenado por Álvaro López, comenzó con buen pie la Copa de Campeones de su categoría este sábado después de vencer en Valdebebas por 2-0 al Athletic Club de Bilbao en la ida de los cuartos de final. Los goles los hicieron Barroso y Carlos Díez en la segunda mitad. El equipo madridista logra una gran renta para disputar el partido de vuelta en tierras vascas el próximo 13 de mayo.

Buena ventaja la que toma el Juvenil de Álvaro López con esta victoria en Valdebebas ante el Athletic en la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones. Fue un encuentro muy disputado que llegó al descanso con empate a cero. Pero el Madrid fue superior, con más posesión y con ocasiones claras que no fueron suficientes para abrir el marcador.

Ya en la segunda parte, el Real Madrid salió con otra cara y en apenas diez minutos hizo los dos goles que definieron el resultado. El 1-0 lo hizo Carlos Díez, el capitán blanco que ya levantó la Youth League, con un golazo en el minuto 50. Cinco minutos hizo el 2-0 Barroso. El delantero cabeceó al fondo de la red tras una gran jugada entre Espinosa y Gabri por la banda izquierda. El centro de este último no fue perdonado por el ariete blanco.

El Athletic Club buscó recortar distancias en el tramo final, pero el Juvenil de Álvaro López resistió el 2-0 y se lleva Lezama un resultado brillante. El Real Madrid incluso contó con alguna oportunidad más de agrandar el resultado de cara a la vuelta, que se disputará el miércoles 13 de mayo, a las 17:00 horas, en el campo bilbaíno.