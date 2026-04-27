Una nueva perla emerge en La Fábrica: el gol maradoniano de Saúl Aranda que te dejará sin palabras

Una nueva perla, llamado Saúl Aranda, ha emergido este fin de semana en La Fábrica con uno de esos goles que te dejan con la boca abierta y los ojos bien ojipláticos. Este jugador malagueño de solamente 14 años ha anotado un tanto maradoniano con el Infantil A del Real Madrid. El madridismo ha alucinado con otra de las grandes perlas que se cultivan en su brillante cantera.

La cantera del Real Madrid siempre ha sido la mejor del mundo y lo ha ido demostrando año tras año. Con la calidad de sus jugadores, de sus técnicos, de sus equipos y con los resultados cosechados. Ligas, Copas y campeonatos europeos e internacionales.

Las perlas en La Fábrica se cuidan y se cultivan. Una de ellas está creciendo en el Infantil A del Real Madrid y se llama Saúl Aranda. Nació el 12 de enero de 2012 en Málaga, tiene 14 años y este fin de semana, ante el Torrejón, ha marcado uno de los goles de la temporada. Una jugada maradoniana desde el centro del campo, sorteando rivales con una facilidad pasmosa hasta marcar a placer desde el área rival. Una pasada.

Este jovencísimo jugador, Saúl Aranda, de 14 años ya comienza a brillar en La Fábrica y va dejando joyas como esta que ha enamorado a Valdebebas. Llegó a la cantera del Real Madrid en 2023, dando sus primeros pasos en el Alevín A. Antes había jugado en la cantera del Málaga, el CD San Félix y el El Palo CD.