Iker Casillas lanza un sospechoso dardo ante el posible regreso de Mourinho al Real Madrid

Iker Casillas no está de acuerdo con el posible regreso de José Mourinho al Real Madrid. El ex portero y capitán del Real Madrid lo dejó muy claro hace unos días en las redes sociales, y en las últimas horas ha vuelto a lanzar un mensaje que suena a dardo por esa vuelta del entrenador portugués, que ya tiene vía libre para hacerse cargo del conjunto blanco tras finalizar la temporada con el Benfica.

«Tiro por la culata», escribe el ex guardameta en su perfil oficial de X (antes Twitter, todo apunta que refiriéndose a esa vuelta de Mourinho. Hace unos días fue todavía más claro en la misma plataforma: «No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No le quiero en el Real Madrid. Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal. Nada más».

Tiro por la culata — Iker Casillas (@IkerCasillas) May 17, 2026

Mourinho: decisión tomada

Dentro del club blanco la decisión está tomada, por lo que el técnico luso va a volver a sentarse en el banquillo del Santiago Bernabéu más de una década después de su salida. Hay que recordar que en su primera etapa llegó en 2010 y se marchó en 2013. El Real Madrid entiende que el contexto actual del equipo necesita un perfil como el suyo. Personalidad, liderazgo, tensión competitiva y capacidad para soportar presión extrema. Justo lo que consideran que le falta ahora mismo al vestuario. Por eso, conforme han ido cayéndose otras opciones o generando dudas, la figura de Mourinho ha ido ganando fuerza hasta convertirse en el elegido por Florentino Pérez para liderar el nuevo proyecto.

Mourinho firmó el pasado septiembre un contrato con el Benfica válido hasta 2027, pero que incluye un plazo de diez días tras el cierre del actual curso para que ambas partes evalúen si desean continuar con la relación. El Benfica ya ha presentado una propuesta de renovación al técnico, quien, sin embargo, ha declarado públicamente que no la ha leído y que solo pensará en su próximo paso a partir de este domingo.