Casillas habla sin tapujos sobre el posible regreso de Mourinho: «No le quiero en el Real Madrid»

En un momento en el que José Mourinho está en el centro de todas las miradas por su posible regreso al banquillo del Real Madrid, Iker Casillas ha querido hablar en las redes sociales sobre esa todavía hipotética vuelta del entrenador portugués al club blanco. El que fuera portero y capitán del equipo blanco se pronuncia sin tapujos y considera que hay técnicos mejor preparados para coger las riendas del conjunto merengue después de dos temporadas sin títulos, a la vez que asegura que no tiene problemas con el luso pese a sus desencuentros del pasado.

«No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No le quiero en el Real Madrid. Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal. Nada más», escribe Iker Casillas en su perfil de X (antes Twitter), un mensaje que rápidamente ha recibido miles de reacciones en forma de respuestas, likes y también críticas.

En estos momentos, por encima de todos para dirigir al Real Madrid a partir de la próxima campaña está el nombre de José Mourinho. El portugués es el principal candidato para ser el nuevo entrenador madridista a partir de la próxima temporada. Florentino Pérez aún no ha mantenido ninguna reunión con él, pero sí es el primero en una lista en la que hay más nombres.

Mourinho es una opción real porque el contexto del mercado de entrenadores no ofrece demasiados perfiles de impacto inmediato. Jürgen Klopp genera dudas por el encaje y porque necesita tiempo, por lo que nunca ha sido un candidato prioritario. Otros nombres no terminan de convencer. Mourinho, en cambio, garantiza algo desde el primer día: personalidad. Y eso, dentro del Real Madrid, se valora mucho ahora mismo.

No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No le quiero en el @realmadrid . Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal. Nada mas. — Iker Casillas (@IkerCasillas) May 12, 2026

La historia de Casillas y Mourinho

La rivalidad entre Iker Casillas y José Mourinho marcó una de las etapas más tensas y mediáticas en la historia reciente del Real Madrid. Lo que comenzó como una relación de confianza entre un técnico ganador y el capitán del equipo terminó deteriorándose en medio de desacuerdos deportivos, filtraciones internas y una creciente fractura en el vestuario. La suplencia de Casillas en la temporada 2012-13 arrancó un conflicto que trascendió lo futbolístico y dividió a aficionados e incluso dirigentes.

Mourinho defendía que sus decisiones respondían exclusivamente al rendimiento y a la necesidad de mantener la competitividad del grupo. Sin embargo, parte del madridismo interpretó la pérdida de protagonismo de Casillas como una medida excesiva hacia un jugador que representaba el liderazgo histórico del club y que había sido decisivo para ganar muchos títulos. Con el paso de los años, ambos protagonistas han rebajado públicamente el tono de aquella confrontación. Casillas ha reconocido la exigencia extrema que imponía Mourinho, mientras que el técnico portugués ha evitado profundizar en episodios concretos de aquella etapa.