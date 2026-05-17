Convocatoria del Real Madrid para el partido contra el Sevilla: Huijsen se apunta al Pizjuán

La convocatoria del Real Madrid para el partido de la jornada 37 de Liga contra el Sevilla que se disputará en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán cuenta con algunas novedades. Dean Huijsen vuelve a la lista tras caerse del Clásico y del choque ante el Oviedo el jueves por un proceso vírico del que aún no se ha recuperado Andriy Lunin. Álvaro Arbeloa sube al primer equipo a Javi Navarro, el parapenaltis del filial que brilló en la Youth League.

Por el resto, pocas novedades, teniendo en cuenta que los lesionados de larga duración (Ferland Mendy, Eder Militao y Rodrygo Goes) siguen con sus respectivos procesos de duración y que Álvaro Arbeloa no iba a forzar ni con Fede Valverde ni con Arda Güler, aunque apurarán para llegar al último compromiso de la temporada en el Santiago Bernabéu frente al Athletic Club. Dani Ceballos continúa al margen del equipo y tampoco viaja a Sevilla.

No es tarde para fiestas

El Real Madrid visita este domingo el Pizjuán sin ánimo para fiestas. Los blancos no tienen nada que celebrar en una tardenoche que puede ser festiva en Nervión si el equipo de casa sella definitivamente la permanencia. Y ojo, que después de unas semanas de verse con el agua al cuello por el posible descenso a Segunda División, los de Luis García Plaza pueden llegar a la última jornada de Liga con opciones de agarrar la plaza europea de Conference.

Para ilusionarse, debe derrotar al Real Madrid, que llega a Sevilla sin jugarse nada en Liga, al igual que en las últimas fechas tras una serie de malos resultados que le impidieron pelear por el título con el ya campeón Barcelona. Los de Arbeloa sí fueron capaces de ganar el jueves al Oviedo en su penúltimo encuentro del curso en el Bernabéu (2-0) y su obligación es sacar dos victorias más para cerrar otra temporada sin éxitos.

Convocatoria del Real Madrid