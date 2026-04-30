El Real Madrid ya sabe dónde luchará por convertirse en el primer campeón de la Liga U

El filial del Real Madrid ya sabe cuál será la sede en la que luchará por convertirse en el primer campeón de la historia de la Liga U-22, esa competición limitada para los nacidos a partir de 2004 que se creó el pasado verano para impulsar las nuevas generaciones de jugadores de baloncesto. El equipo blanco se ha estrenado con una gran fase regular de la que ha salido como el líder del grupo A, lo que le clasificó para la Final Six que se celebrará en Burgos el fin de semana del 15 al 17 de mayo.

La gran noticia es que esta cita será totalmente gratuita, tanto la entrada a todos los partidos de la Final Six adquiriendo la entrada vía digital como verlo por televisión, ya que se retransmitirá, al igual que la fase regular al completo, por los canales oficiales de la ACB. La ventaja del Real Madrid por el liderato es jugar directamente en semifinales, para las que todavía no tiene rival.

El resto de equipos que pelearán por el título en la última fase de la Liga U son el Barça, el Zaragoza y el Burgos, que ejercerá como anfitrión. Cerrarán el grupo de seis los ganadores del Tenerife-Girona y del Valencia Basket-Gran Canaria. La capital burgalesa reunirá durante tres días al mejor talento de formación del baloncesto español.

El Plantío, con capacidad para más de 2.500 espectadores, acogerá los seis partidos que definirán el primer podio de la Liga U. El anfitrión de la fase final será Burgos Grupo de Santiago, que se clasificó para la Final Six tras terminar cuarto del Grupo A, y que ha apostado decididamente por la organización del evento.

El camino del Real Madrid en la Liga U

La acción en El Plantío arrancará el viernes 15 de mayo con los dos cuartos de final. Zaragoza se medirá al vencedor del Valencia Basket-Gran Canaria, mientras que Burgos se verá las caras con quien salga ganador del Tenerife-Girona. El sábado 16 de mayo será turno de las semifinales, con la puesta en escena de Real Madrid y el Barça, los dos primeros clasificados del Grupo A, que acceden directamente a esta ronda.

El conjunto blanco se enfrentará al ganador de la eliminatoria que dispute el Burgos, mientras que el Barcelona lo hará con el vencedor del partido del Zaragoza. El primer título de la Liga U se decidirá el domingo 17 de mayo y antes de la final habrá tercer y cuarto puesto. La ACB dará a conocer los horarios en los próximos días.