Como una leyenda a pesar de estar sólo cuatro años: así despide el United y Old Trafford a Casemiro

Sólo ha estado cuatro años en el Manchester United, pero Old Trafford le ha despedido como si una leyenda del club inglés fuera. Carlos Henrique Casemiro ha tenido un adiós muy emotivo y precioso de uno de los campos más míticos del fútbol mundial, un Old Trafford que ha despedido al futbolista brasileño, ex del Real Madrid, a lo grande.

En el último encuentro del Manchester United esta temporada en Old Trafford, que ha ganado el equipo entrenado por Carrick por 3-2 ante el Nottingham Forest, Casemiro fue despedido con una gran ovación por una hinchada que le cogió mucho cariño a pesar de estar sólo cuatro años.

El brasileño, que sí es una gran leyenda del Real Madrid, ya anunció que se iría del United, pero no ha anunciado todavía destino. Ha estado cuatro temporadas en el club de Mánchester, en el que ha jugado 161 partidos (pueden ser 162 si disputa el último en Premier la próxima jornada), ha marcado 26 goles y ha conquistado dos títulos: una FA Cup y una Copa de la Liga.

Cambiado en el minuto 80 de este partido ante el Nottingham Forest, Casemiro se llevó una ovación tremenda por la grada de Old Trafford, que reconoció su compromiso en una época difícil del Manchester United. En estas cuatro temporadas, Casemiro dio la cara y fue el mejor de un club que estuvo en malos momentos.

Eso sí, como herencia, el brasileño deja al Manchester United clasificado para la Champions (al fin vuelven a la máxima competición continental), cerrada ya la tercera plaza en este año en Premier. Además, y como complemento a ese adiós, los aficionados del United llevaron pancartas con la cara del brasileño, una muy grande, entre otras, en la que se veía la cara de Casemiro y un mensaje de cariño y agradecimiento.