Ricky Rubio deleita al Palacio con una de sus últimas funciones para derrotar al Real Madrid

Ricky Rubio abrió el tarro de las esencias para conquistar (81-89) el Palacio de los Deportes de Madrid. El base español recuperó sus poderes de antaño para dar al Joventut de Badalona un triunfo que prácticamente les convierte en equipo de Play-Offs ante un Real Madrid que reservó a sus mejores hombres con la vista puesta en la Final Four de la Euroliga.

El base de 35 años hizo alarde de su superioridad firmando 21 puntos para 27 de valoración. Ricky Rubio dejó boquiabierto a su antiguo mentor Sergio Scariolo demostrándole que todavía puede ser un jugador más que determinante. Bien es cierto que el Real Madrid se jugaba poco o nada puesto que ya tiene el primer puesto asegurado.

Los blancos se dejaron llevar en un último cuarto en el que encajaron un parcial de 19-30 con un Rubio desencadenado. El base suministró de pases de canasta además a Jabari Parker, Michael Ruzic y Cameron Hunt, todos ellos por encima de la decena de puntos en el encuentro.

Por parte de un Real Madrid que compareció sin pívots, la nota destacada fue que Usman Garuba pudo disputar más de 20 minutos dejando claro que puede asumir una buena carga de minutos en la Final Four. Scariolo se guardó a Trey Lyles y el ataque blanco lo encabezó un Mario Hezonja a medio gas que terminó con 13 puntos.

Los focos cayeron sobre un Ricky Rubio que volvió a demostrar que cuando quiere es el mejor base de la Liga ACB. El veterano disfrutó como nunca del aplauso de un Palacio que tiene un buen gusto por el talento. El base hizo disfrutar a todo el mundo con su magia quizá por última vez en la capital de España.