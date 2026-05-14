El Real Madrid se bloquea en el último cuarto y sucumbe contra el Bilbao Basket

El Real Madrid sumó su segunda derrota consecutiva en Liga Endesa tras firmar un mal último cuarto ante Surne Bilbao Basket. El equipo merengue cedió por 88-82 en el Bilbao Arena ante un conjunto local inmerso en la lucha por los playoffs de la competición doméstica. Los de Sergio Scariolo, primeros en la liga regular de forma matemática, tendrán un partido más -este domingo en el Palacio ante Joventut- para recuperar sensaciones antes de la Final Four de la Euroliga.

Las bajas y el desgaste del calendario -pese a que los blancos no han pasado por el peaje de un quinto partido en su serie de playoff de Euroliga- obligaron a Sergio Scariolo a apostar por jugadores y quintetos menos habituales en su visita al Bilbao Arena. El italiano sólo pudo contar con Izan Almansa como ‘5’ y comenzó a probar otras alternativas en la posición, como Lyles o Deck, de cara a la Final Four de la competición continental. Tampoco estuvo Mario Hezonja, estandarte merengue en la competición doméstica.

El Real Madrid comenzó sufriendo en el rebote defensivo sin Tavares, Garuba y Len, situación que aprovecharon los locales por medio de Hlinason para comenzar mandando. El encuentro estuvo marcado por las diversas alternativas en el marcador durante la primera mitad. Al 16-9 de inicio de Bilbao Basket respondieron los merengues con un 0-8 liderado por la amenaza exterior de Lyles. Ambos conjuntos se intercambiaron parciales, con los de Ponsarnau liderando tras el primer cuarto. El Real Madrid mostró otra cara en el segundo parcial. El equipo blanco apretó en defensa y tiró de acierto exterior para marcharse con ventaja a vestuarios (40-44).

El equipo de Scariolo se desencantó con el triple en la segunda mitad. Esta vez el rebote ofensivo dio segundas oportunidades y los interiores bilbaínos no pudieron con Lyles y Deck. El argentino conectó una y otra vez con su compatriota Campazzo para anotar fácil en la zona, mientras el estadounidense tiraba de físico, cualidad que opaca su finura estética, para poner el +7 (47-54) tras machacar un alley-oop lanzado por Llull. Los blancos no terminaron de dejar atrás a un Bilbao Basket un tanto apagado y que transmitió su apatía al público.

Bilbao Basket dominó el último cuarto

Dos triples de Maledon y Feliz colocaron al Real Madrid, por primera vez, con una renta de dobles dígitos y amenazaron con romper el choque. El cuadro local siguió sin despegarse y redujo distancias antes del último cuarto (60-66). El Bilbao Arena volvió a apretar, y con él un Surne Bilbao Basket que había sumado 11 de sus 16 triunfos en Liga Endesa como local. Un parcial de 8-0 redujo la diferencia a sólo dos puntos con nueve minutos por delante. Con los locales apretando emergió la figura de Maledon como desatascador. Un 2+1 del francés y un triple, al que se sumó Abalde, volvió a distanciar a los de Scariolo (67-74).

La tónica general durante todo el choque siguió sin cambiar. El equipo de Ponsarnau igualó a cuatro minutos del final con Hlinason (22 puntos) y Hilliard (21) como estandartes. El estadounidense volvió a empatar el choque después de un triple de Lyles, mientras que una falta no pitada del islandés sobre el propio Lyles hizo explotar a Sergio Scariolo. Los colegiados lo saldaron con una técnica para el italiano y el correspondiente tiro libre que puso a los locales por delante a dos del final. Renta que Hlinason amplió hasta el +3 y que fue definitiva para un Real Madrid desacertado en la faceta ofensiva en un gris cuarto final.