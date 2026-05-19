Así está la mano de la que depende el Real Madrid: Garuba entrena con una férula antes de la Final Four

De la mano de Usman Garuba depende el Real Madrid en la Final Four de la Euroliga. El español es el único pívot del primer equipo disponible tras las lesiones de Edy Tavares y Alex Len (ninguno estará en Atenas) y, por tanto, la protección de esa zona es de máxima importancia para los blancos.

En el último entrenamiento en Valdebebas antes de partir hacia la capital de Grecia, el de Azuqueca de Henares tenía una férula en su mano izquierda que le protege de posibles impactos que la puedan dañar más.

Cabe recordar que Garuba tuvo este problema en el tercer partido del play off ante Hapoel Tel Aviv, que jugó y fue el mejor en el cuarto y que no ha vuelto a disputar ni un sólo minuto de los partidos de Liga Endesa. La semifinal del viernes frente al Valencia Basket en el OAKA Arena será su regreso y lo hará con todo el peso del Real Madrid a sus espaldas.

De esa y otras cuestiones habló Garuba ante los medios en el media day previo a la Final Four.