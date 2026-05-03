Ni beige ni gris: este es el color de sofá que (casi) nunca se ensucia y lo tienen en las casas donde hay animales y niños

Este es el color de sofá que nunca se ensucia y lo tienen las casas donde hay animales ni niños, puedes escapar del beige y del gris. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que podemos conseguir para tener un sofá en perfectas condiciones. En estos días en los que cada detalle puede ser esenciales, incluidos una serie de elementos que pueden acabar convirtiéndose en la antesala de algo más.

Una de las partes más importantes de la casa y en especial del salón, en el que solemos pasar mucho tiempo es en parte un detalle esencial de estos días en los que necesitamos obtener este plus de buenas sensaciones. Es momento de empezar a descubrir como un color importante puede convertirse en la antesala de algo más. De un cambio de tendencia que, sin duda alguna, será el que nos afectará de lleno, en estos días en los que cada elemento cuentea. En especial, cuando descubrimos un detalle tan importante como el color, podremos visualizar el tono ideal para nuestro día a día, de la mano de un sofá que puede ser el eje central de cualquier salón.

Ni gris ni beige

El color beige es uno de los que denominamos neutro, puede combinar con todo y al tener ese tono un tanto distinto, puede convertirse en la antesala de algo más. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en algunos cambios importantes que, hasta el momento no sabíamos.

Estos colores que tenemos por delante se acabarán convirtiendo en la antesala de algo más. Con ciertos elementos que pueden acabar generando alguna que otra alegría en casa. Lo que necesitamos es empezar a descubrir la esencia de este tipo de elementos que se suman a un extra de buenas sensaciones.

Un simple cambio en el color del sofá nos permitirá respirar un poco mejor en casa, sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante un cambio a la llegada de una situación del todo inesperada en estos días que hasta el momento desconocíamos.

Es momento de apostar por un tono que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a una vida repleta de actividad. En estos días en los que tendremos que empezar a plantearnos un nuevo tono del sofá de casa.

Las casas con animales y niños tienen este tono de sofá

Este tono de sofá es el ideal para las casas con animales y niños. Tocará conocer en primera persona un consejo de expertos que nos ayudará a obtener lo que necesitamos y más. Un buen plus de buenas sensaciones que será lo que nos acompañará en estos días.

Tal y como explican los expertos de Vitello: «lo realmente novedoso de este tipo de sofás es que cuentan, como hemos mencionado anteriormente, con telas más resistentes que las convencionales y que además están sometidas a tratamientos especiales para que repelan líquidos y sean mucho más fáciles de limpiar. Por otro lado, estas telas son especiales para gatos o perros porque no permiten (por su textura y material) que los pelos se incrusten en el tejido; aspirándose fácilmente y manteniendo el sofá en óptimas condiciones durante mucho más tiempo».

Siguiendo con la misma explicación, hay varios tipos de telas que podemos empezar a considerar para conseguir tener un sofá que parezca o esté siempre limpio:

Sofá con Telas Antiácaros. Por otra parte, este tipo de telas pet-friendlyo tejidos tienen la virtud de ser antiácaros; una ventaja muy importante si alguien de la casa cuenta con esta alergia. Esta característica es posible gracias a que estos tejidos evitan que se introduzca el polvo en los polos de la tela y, por lo tanto, que estos se reproduzcan. Además, son tejidos muy suaves y cómodos y, al ser transpirables, consiguen no ser extremadamente calurosos en verano aunque elijas un tejido que imite la piel.

Sofás anti gatos. En la actualidad, existen una gran variedad de telas de sofás, y no podía faltar las telas resistentes a gatos y a sus arañazos. Cada vez son más demandadas, ya que el número de personas con mascotas que quieren tener su casa impecable, aumenta. Las telas anti gatos se componen de materiales especiales, los cuales soportan el paso de nuestra mascota. ¿Cómo conseguimos esto? con telas de materiales desagradables para nuestro animal, en este caso el gato, para que pase por ahí las menos veces posible. Algunos ejemplos son, la microfibra, la gamuza o el cuero. No son telas de gran valor económico, ni difíciles de encontrar, por lo que si tienes esta mascota, son un acierto. Las telas para sofás resistentes a gatos, son resbaladizas y lisas, haciendo que el pelo de gato sea sencillo de limpiar, ¡la necesitas!