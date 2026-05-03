Una estrategia nueva y poco convencional contra los avispones asiáticos resulta eficaz: suena cruel pero hay que dejar que las reinas luchen entre sí sin intervención humana

Suena cruel pero hoy que dejar que las reinas luchen entre sí sin intervención humana, una nueva estrategia poco convencional contra los avispones asiáticos. Es hora de empezar a prepararse para una serie de elementos que pueden ser claves y que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Un giro de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Con ciertos elementos que serán los que nos darán más de una sorpresa del todo inesperada.

Es hora de conocer lo que puede pasar en unos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo el que nos dará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Este tipo de detalles que, sin duda alguna, tocará empezar a tener en consideración. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial. Una novedad que, sin duda alguna, será la que nos afectará de lleno. La naturaleza nos da una importante lección con el comportamiento de estos animales.

Esta estrategia poco convencional contra los avispones asiáticos resulta eficaz

Resulta eficaz una estrategia poco convencional contra los avispones asiáticos que puede acabar siendo eficaz. Llegan una serie de novedades importantes que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca, en estos días en los que cada elemento cuenta.

Es hora de poner en práctica una estrategia natural que podría acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar en estos días que tenemos por delante.

Estaremos a merced de una situación que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Con ciertos elementos que, sin duda alguna, deberemos tener en mente. Por lo que, quizás deberemos empezar a tener en consideración cómo actúan estos insectos.

Los avispones asiáticos pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial en unos días en los que realmente estos insectos nos pueden dar alguna que otra sorpresa del todo inesperada.

Hay que dejar que las reinas luchen entre sí

Las reinas deben luchar entre sí en esta estrategia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En unos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial, de tal forma que tocará prepararnos para una situación que puede necesitar la no intervención humana.

Los expertos de Ornetin: «Cada colonia de avispa asiática comienza con un solo individuo: la reina fundadora. Tras el invierno, esta hembra fecundada sale de su refugio para iniciar un nido primario. En primavera, la reina construye sola las primeras celdas, pone los primeros huevos y cría a las futuras obreras. Cuando estas emergen, toman el relevo: caza, ampliación del nido y protección de la colonia. Si la reina es capturada en el momento adecuado, la colonia generalmente no podrá desarrollarse. Por eso, la captura temprana es una estrategia clave».

Siguiendo con la misma explicación: «La reina de la avispa asiática se parece a las obreras, pero es ligeramente más grande, alcanzando aproximadamente los 3 cm. Su cuerpo es mayoritariamente oscuro, con un abdomen marcado por una banda amarillo-anaranjada y patas amarillas en los extremos. No debe confundirse con el avispón europeo, una especie local beneficiosa para el ecosistema. La avispa asiática se distingue por su color más oscuro, con un cuerpo predominantemente negro y patas amarillas características. Para aprender a diferenciarlos fácilmente, consulte nuestra guía completa: cómo reconocer la avispa asiática y el avispón europeo. En primavera, si observa un ejemplar aislado activo alrededor de un refugio, un árbol o un tejado, suele tratarse de una reina en fase fundadora. Es frecuente verlas explorar los alrededores de edificios en busca de un lugar adecuado para instalar su nido: bajo tejados, aleros, techos o cualquier rincón protegido».

Estos expertos no dudan en darnos algunos elementos esenciales: «A la luz de lo anterior, la primavera es la fase de mayor vulnerabilidad de la colonia y, por tanto, el momento más adecuado para actuar de forma preventiva. El objetivo es interceptar a las reinas fundadoras antes del desarrollo de la colonia, ya sea directamente en el nido primario o mediante trampas selectivas adecuadas. Una intervención en esta fase puede limitar la formación de nuevas colonias. En verano, la captura sigue siendo posible, pero responde más a un enfoque paliativo, destinado a proteger las colmenas frente a las obreras que cazan abejas frente a la entrada».