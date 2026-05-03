El Fuenlabrada toca fondo tras perder la protección de los Tebas: de rozar 1ª a caer a quinta en un lustro

El Fuenlabrada, un equipo que en 2020 se quedó cerca de subir a Primera División, ha descendido este domingo a Tercera, que es la quinta categoría del fútbol español. Un desastre que confirma el drama del Fuenlabrada, que durante sus años en Segunda fue protegido por Javier Tebas, presidente de la Liga.

El equipo madrileño ha perdido ante el Navalcarnero (3-1) en el último encuentro del grupo V de Segunda RFEF. El Fuenlabrada necesitaba ganar para tener las opciones de salvación, pero la derrota le condena directamente a Tercera, por lo que el conjunto del sur de la Comunidad de Madrid encadena dos descensos consecutivos, ya que el año pasado también descendió de Primera RFEF a Segunda RFEF.

Así, el Fuenlabrada pasa de rozar el playoff de ascenso a Primera División en la 2019-20 al descenso a Tercera RFEF en tan sólo seis temporadas. Hace cinco años se quedaban a las puertas de subir a Primera y ahora jugarán en Tercera, categoría regional. Un desastre para un equipo que en la última década había sido uno de los equipos de Madrid que habían estado en el fútbol profesional.

En su etapa de Segunda División, en la que hubo un año en el que se quedaron a un punto de los playoffs de ascenso a Primera, el Fuenlabrada fue el equipo protegido de Javier Tebas. Famosa fue la gestión que hicieron en la penúltima jornada de Segunda del año 2020, con el coronavirus ya presente, y el aplazamiento del Deportivo – Fuenlabrada.

Cabe recordar que en el equipo madrileño trabajó Javier Tebas Llanas, hijo de Javier Tebas, presidente de la Liga, que fue asesor jurídico y secretario del consejo del equipo madrileño. Según declaró el propio Javier, comenzó a trabajar con el Fuenlabrada en la temporada 2016-17 y terminó su relación con el club en 2022 tras su descenso a Primera RFEF en 2022, categoría en la que estuvo tres años. A Segunda RFEF bajó en 2025 y ahora a Tercera en 2026.