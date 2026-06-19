El Barcelona saca a la venta dos colonias para que los culés «irradien una dulzura irresistible»

El Barcelona usa diferentes métodos para hacer caja, sin importar el tipo de fórmula. Esta vez ha querido sorprender sacando a la venta dos tipos de colonias para sus aficionados a un precio no accesible para todo el mundo. Unas fragancias premium llamadas ‘La Passionate’ y ‘La Timeless’ que no han tardado en generar varios tipos de reacciones entre los fans sobre este nuevo lanzamiento del club azulgrana.

No es la primera vez que el Barcelona utiliza métodos extravagantes. Desde subastar camisetas usadas por los jugadores y camisetas vintage de los propios fanáticos, han sido las últimas que han empleado, pero esta vez han querido lanzar un producto más lujoso. Por un lado está el perfume para «los apasionados», que tiene la siguiente descripción sentimentalista: «Para los culés que no solo ven el partido, sino que lo viven intensamente. New Season for Passionate se basa en la primera fragancia exclusiva del Barça, con bergamota, hierba recién cortada, vetiver y madera de cedro.

«El aroma de la identidad y las raíces. Sobre esta base, se despliega un acorde de vainilla cálida, donde la vainilla y el haba tonka, envueltos en un almizcle sedoso, irradian una dulzura reconfortante e irresistible: una calidez que transforma la intensidad en emoción. Es el Barça que se siente con el corazón, creado para quienes viven el club con pasión, no solo como espectáculo. Porque lo que nos mueve no es solo lo que se gana, sino lo que se siente, una y otra vez. Y una pasión así no se luce por un instante; se lleva contigo».

Tampoco se queda corta la otra colonia «Para los atemporales»: «Más que un club, más que un momento. Este es un legado que puedes llevar contigo. La nueva temporada de Timeless se basa en la primera firma olfativa exclusiva del Barça, con bergamota, hierba recién cortada, vetiver y madera de cedro. El aroma de la identidad y las raíces. Sobre esta base, se despliega una fragancia amaderada cremosa, donde el sándalo aterciopelado, el ámbar dorado y el almizcle suave crean una calidez que se siente arraigada y sutilmente poderosa. Es el Barça más allá del momento, creado para quienes entienden el club como un legado, no como un resultado. Porque la grandeza no se gana en noventa minutos, se escribe, temporada tras temporada. Y una grandeza como esta no se construye de la noche a la mañana; se construye para perdurar».