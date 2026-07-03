La magia del Mundial: Egipto preparó los penaltis contra Australia ¡con un vídeo de Mbappé con el Madrid!

El Mundial deja escenas insólitas que serán recordadas por mucho tiempo. En el partido entre Australia y Egipto de dieciseisavos del Mundial 2026 se vio una de esas. El encuentro, que se decidió en los penaltis, nos dejó una situación insólita: Egipto preparó la tanda de penaltis… ¡con un ejemplo de Mbappé tirando una pena máxima con el Real Madrid!

En la preparación de la tanda de penaltis que decidió este partido, Egipto colocó a todos sus jugadores y enseñó un penalti que Mbappé tiró con el Real Madrid esta última temporada. ¿Por qué utilizaron este ejemplo de un encuentro en el Bernabéu? La respuesta es sencilla: el portero de Australia es Ryan, guardameta del Levante. Y el ejemplo que Egipto puso fue un partido entre el Real Madrid… y el Levante.

LO MÁS RANDOM QUE PODÍAS VER HOY 😆 Egipto… ¡VIENDO LOS GOLES DE PENALTI DE MBAPPÉ EN UN REAL MADRID 🆚 LEVANTE! 😐 Pero tiene explicación: Matt Ryan, portero de Australia para los penaltis, jugó aquel día… #DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/6xM1SrzY49 — DAZN España (@DAZN_ES) July 3, 2026



Concretamente, el que se jugó en la última Liga en el Bernabéu el pasado 17 de enero, correspondiente a la jornada 20. Ese día ganó el Real Madrid con goles de Mbappé y Asencio. El del francés fue de penalti y ese fue el ejemplo que le pusieron a los jugadores de Egipto.

Cabe señalar que Ryan, portero de Australia, entró en el último minuto del encuentro ante Egipto porque el seleccionador de la selección oceánica (aunque en términos futbolísticos cuenta como Asia) decidió que tenía que cambiar a su portero titular, Beach, para sacar a Ryan.

Pillara por sorpresa o no a Egipto, la realidad es que los integrantes del cuerpo técnico del cuadro africano le pusieron a sus jugadores ese penalti de Kylian Mbappé, que anotó ante Ryan en ese Real Madrid – Levante. Fue la escena más graciosa y curiosa de este encuentro del Mundial 2026 de dieciseisavos.