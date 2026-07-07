El egipcio Zico explota por el arbitraje: «Está amañado, felicidades a Argentina por ganar el Mundial»

Ziko, que opositaba a héroe de Egipto, quedó en mera candidatura. Anotó el segundo gol de su selección ante Argentina, el que doblaba la ventaja, y lo hizo después de que el VAR le anulara un gol por falta en el origen de la jugada. Redención asegurada. Lo que no figuraba en el libro de Ziko era que Argentina remontaría en 12 minutos. Al acabar el partido, Ziko tomó el micrófono y denunció lo que para él es un torneo «amañado».

«Es una injusticia, una injusticia clara y evidente. El árbitro ha desperdiciado el esfuerzo de un país entero. Desde el principio del partido ha estado en nuestra contra, no puede ser que nos vayamos así del Mundial cuando íbamos ganando 2-0. El torneo está amañado. Pido perdón a nuestros aficionados porque no pudimos lograrlo, pero de verdad, por Dios, no estaba en nuestras manos. Estaba en manos del árbitro. El torneo estaba amañado desde el principio», aseguró el delantero egipcio.

Ziko reafirmó sus discrepancias con el arbitraje de François Letexier. «Hemos salido a jugar desde el primer minuto sin temerle a nada. No teníamos miedo de nadie. Entramos a la cancha con la única mentalidad de ganar, y eso se notó durante todo el partido. Pero en el segundo tiempo pasaron cosas muy raras. Hubo muchísimas faltas pitadas en nuestra contra, nos anularon un gol que ni siquiera sé por qué lo anularon. Pasaron muchas cosas extrañas hoy», añadió.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 ZICO: The referee was unfair .. The ruling is unjust, with clear and obvious oppression. It wasted the effort of an entire country .. From the start of the match, he was against us. A rigged match .. God is my reckoning, and He is the best defender. We… — fan (@NoodleHairCR7) July 7, 2026

El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, también expresó su rechazo al arbitraje. «Parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro, lo que condujo a este desenlace. El tercer gol de Argentina no siquiera hubo revisión del VAR. Todos vimos cómo tiraron de la camiseta a nuestro jugador, pero no se revisó la jugada para anular el gol. La vida es injusta. No voy a ver los partidos restantes del Mundial. Es mi manera de alzar la voz. No veré ni un partido más», aseguró.