La FIFA ya colocó un equipo arbitral argentino en cuartos del último Mundial: fue con Portugal… y perdió

La FIFA ha vuelto a designar a un equipo arbitral completamente argentino para los cuartos de final de un Mundial. Fue en el Mundial de 2022 en el Portugal-Marruecos… y perdieron los lusos. Aquel duelo estuvo dirigido por el mismo árbitro que pitará en el Francia-Marruecos, Facundo Tello, que esta vez estará acompañado de cuatro compatriotas y no tres como en Qatar.

En aquel encuentro, Marruecos se impuso por 1-0 con un gol de Youssef En-Nesyri. Esa diana daba un histórico pase a semifinales al conjunto africano. Aquel día, el árbitro argentino, Facundo Tello estuvo acompañado de sus compatriotas Ezequiel Brailovsky y Gabriel Chade en la banda, como linieres, y por Mauro Vigliano, en el VAR.

Para el Francia-Marruecos, la FIFA ha designado a cinco árbitros argentinos, levantando así una nueva polémica sobre los criterios para elegir a los árbitros. Cinco colegiados de Argentina, la selección llamada a llegar a la final ante una Francia que da miedo, y que parte como favorita para alcanzar el partido decisivo ante los de Lionel Scaloni el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

Esta decisión ha causado un gran revuelo en las redes sociales. Argentina y Francia, además de ser los favoritos para llegar a la final, mantienen una gran rivalidad desde que se enfrentaron en la final del pasado Mundial. Aquel partido también estuvo marcado por la polémica, por un penalti pitado en favor de la Albiceleste con el que Messi inauguró el marcador.

Lo más llamativo fue que la FIFA anunció las designaciones a la par que se estaba produciendo el escándalo arbitral en el Argentina-Egipto. Facundo Tello volverá a actuar como árbitro principal en el duelo entre los portugueses y los Leones del Atlas, y estará asistido por Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade en las bandas, con Darío Herrera de cuarto árbitro y Cristian Navarro como reserva de asistente.