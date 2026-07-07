La FIFA echa más leña al fuego: coloca a cinco árbitros argentinos para el Francia – Marruecos de cuartos

Si no tuviéramos bastante polémica en este Mundial, con las decisiones controvertidas de la FIFA durante los últimos días, llega una nueva. El partido de cuartos de final entre Francia y Marruecos ya tiene árbitros y serán cinco argentinos los que dirijan ese encuentro. Sí, cinco colegiados procedentes del país rival de esta Francia que asusta y que vuelve a amenazar a la selección de los de Lionel Scaloni. Facundo Tello será el colegiado principal, asistido por Belatti y Chade en las bandas, con Darío Herrera de cuarto árbitro y Cristian Navarro como reserva de asistente.

Al conocerse la designación, se ha levantado la polémica. La misma que hubo cuando FIFA eligió para el Argentina–Egipto al francés François Letexier. En esta ocasión, el colegiado argentino pitará a Francia y a Marruecos en cuartos de final. Será la segunda ocasión que arbitre un partido de los Leones del Atlas, puesto que ya les pitó hace tres años y medio en la misma ronda, ante Portugal en Qatar 2022.

The match officials for @FIFAWorldCup match 97 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 7, 2026

En aquella ocasión, Marruecos se impuso a Portugal y alcanzó las semifinales por primera vez en su historia en un Mundial. Ahora, quieren regresar a esa ronda. Después de eliminar en la tanda de penaltis a Holanda en dieciseisavos de final y a Canadá en octavos, se citan con una de las grandes favoritas para hacerse con el título: la Francia de Mbappé, Olise y Dembélé. Palabras mayores.

A sus 44 años, Facundo Tello cuenta con una dilatada experiencia en competiciones internacionales. A nivel de clubes, ha arbitrado un total de 38 partidos de Copa Libertadores, con otros 14 de Copa Sudamericana, dos de Recopa Sudamericana y otros tantos del Mundial de Clubes. En el fútbol de selecciones, cuenta con 11 partidos a sus espaldas de Eliminatorias CONMEBOL, mientras que será su séptimo partido en un Mundial, además de haber arbitrado también dos encuentros de la pasada Eurocopa.

Es, por tanto, uno de los árbitros mejor considerados por FIFA y, al pertenecer a una confederación distinta a las dos selecciones que juegan, cumple con los requisitos para arbitrarlo. De ahí que haya sido designado por la Comisión de Árbitros que dirige Pierluigi Collina. Sin embargo, su designación de cara al partido de Francia, máximo rival en este Mundial de Argentina, no ha estado exenta de polémica.