Hoy sábado 11 de abril ha dado comienzo la presentación de las candidaturas del PP-A para las elecciones autonómicas.

En ella, el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha anunciado su intención, si sigue gobernando tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo, de eliminar el impuesto de Sucesiones y Donaciones en materia de vivienda entre hermanos, aplicando la bonificación del 99 por ciento.

En Andalucía, el impuesto de sucesiones y donaciones está bonificado al 99 por ciento para parientes directos (grupos I y II: hijos, cónyuges, padres) desde 2019, manteniendo un mínimo exento de un millón de euros.

El PP acusa a PSOE de «freír a impuestos»

Juanma Moreno, acusa al Gobierno de Pedro Sánchez, en el que la candidata del PSOE-A a la Junta, María Jesús Montero, ha estado como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, de «freír a impuestos» a los españoles.

En este sentido Moreno busca bajar los impuestos en contra de lo que lleva haciendo años el PSOE, “causando una asfixia a las clases medias y trabajadoras y la pequeña y mediana empresa que ya no pueden soportar más», añade el candidato a la reelección.

«Y nosotros vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, que ha sido quitar impuestos», según ha indicado Juanma Moreno, apuntando que esa bajada de impuestos ha contribuido a que generemos «todavía más ingresos».

Problemas entre hermanos

Para Moreno, es un «gravísimo error» que el PSOE-A haya dicho que quiere «volver a introducir el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía», cuando la bonificación que ha llevado su gobierno «ha facilitado la vida a muchas familias» y además se ha conseguido «batir récord en donaciones en los últimos años».

Se ha referido ha donaciones que «hacen padres y madres a los hijos» o ayudas para montar un negocio, para una vivienda o, simplemente, la donación de una vivienda.

Moreno ha explicado que se ha detectado que «hay problemas en las donaciones» con los hermanos que heredan una vivienda y hay que solucionarlo, de manera que se va a aplicar esa bonificación también del 99 por ciento.