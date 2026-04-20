Ni sal ni aceite: el ingrediente secreto que usan en los mejores restaurantes para que las patatas fritas queden súper crujientes y cero grasosas

Hay un ingrediente secreto que usan en los mejores restaurantes para que las patatas fritas queden súper crujientes y cero grasosas. Este elemento básico de toda cocina que nos invita a descubrir un plus de buenas sensaciones y hasta la fecha no sabíamos la importancia de este tipo de ingrediente que puede acabar siendo esencial. Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede acabar siendo el que nos aportará un plus de buenas sensaciones en estos tiempos que corren.

La guarnición por excelencia de estos días en los que nos apetece disfrutar de un plato de esos que impresionan, puede acabar siendo el que nos dará ese toque extra de buenas sensaciones. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un giro radical que puede ser esencial, en estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de una forma ejemplar. Es hora de empezar a cocinar este básico como si estuviéramos en un restaurante de esos en los que este ingrediente cobra un especial protagonismo.

Ni tendrás que usar ni aceite ni sal

Los trucos caseros que nos permiten conseguir ese plus de buenas sensaciones que tenemos en mente puede convertirse en la antesala de algo más. De un cambio de tendencia que vamos a conseguir con este extra de elementos que hasta la fecha desconocíamos.

Este ingrediente que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve en unas comidas en las que cada detalle cuenta, puede acabar siendo un básico de nuestra cocina. Atrás quedan las patatas fritas grasientas o pegadas entre sí. Ese detalle que nos hacía pensar que estábamos ante un ingrediente que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Este aceite que debe ser de buena calidad a la hora de hacer realidad ese sueño que nos espera con un elemento que puede convertirse en la antesala de algo más. Esas patatas caseras y bien fritas no sólo dependen de este ingrediente básico de nuestra cocina, un buen aceite merece la pena ser la inversión que queremos poner en práctica.

También tocará empezar a ver llegar un cambio de tendencia que puede convertirse en el fin del exceso de sal accidental. Este ingrediente no determina que nos quede un buen básico en casa, sino que simplemente deberemos empezar a ver un cambio destacado con la ayuda de este básico incombustible. Nunca jamás has probado unas patatas fritas tan buenas.

Los mejores restaurantes usan un ingrediente secreto que nos ayudará a crear un básico en la cocina

Un buen básico en la cocina puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Las patatas fritas se pelan y se trocean previamente para sumergirlas en agua con vinagre unos minutos antes de ponerlas a la sartén con abundante aceite para que se frían a la perfección.

Quedarán deliciosas y te animarás a probar una receta de esas que impresionan y que pueden darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Un cambio de ciclo con una mezcla de ingredientes que, sin duda alguna, pueden acabar siendo esenciales en estos días.

Ingredientes:

1 kg de patatas

Maicena

Aceite

Sal

Cómo preparar las patatas fritas más crujientes con un toque de maicena