Karlos Arguiñano advierte sobre un alimento muy común en las cenas en España: «Al final es azúcar…»

Una alimentación saludable es lo que la mayoría de las personas persiguen para tener una vida sana y plena. En ocasiones, por mucho que lo intentemos, ciertos componentes de algunos alimentos nos impiden lograrlo. Karlos Arguiñano nos ha dado un alimento que debemos evitar por las noches para no consumir azúcar en exceso: el pan por las noches.

Aunque a casi todo el mundo le apetece acompañar con pan cualquier comida del día, no siempre es recomendable comerlo. Esa es la clave que explicaba Arguiñano la semana pasada en su programa diario. El famoso chef nos contaba que por las noches debemos evitar comer pan. Karlos Arguiñano nos explicaba que el mejor momento para comer pan del día es por el mediodía, ya que por las noches todo el pan se convierte en azúcares que no podemos digerir y, a medida que avanzamos en edad, es una mochila que nos cuesta cargar más.

Un buen sustituto al pan por las noches, si nos quedamos con hambre después de cenar, es comer una pieza de fruta cierto tiempo antes de irnos a dormir. Los beneficios de la fruta son muchísimos: refuerzan el sistema inmunológico, son antioxidantes, hidratan y pueden hasta prevenir enfermedades crónicas. Todos estos beneficios son gracias a los altos contenidos en azúcares y vitaminas que contienen las frutas, azúcares que podemos dirigir en cualquier momento del día.

Aparte de recomendar no comer ciertos alimentos como el pan, Arguiñano siempre ha abogado por mantener una alimentación equilibrada y sana. El chef de Zarauz, además de anécdotas y los mejores chistes del mediodía en la televisión, cocina platos relativamente sencillos que todos podemos hacer en casa y nos ayudarían a mantener una vida más saludable. Así que ya sabes, si quieres mejorar tu vida y alimentación, a seguir y hacer caso a Arguiñano y no comas pan por las noches.