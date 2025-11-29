Sale a la luz el gran secreto de la rutina de Karlos Arguiñano: «Nada más levantarme…»

Los programas de cocina se han convertido en una parte fundamental de la parrilla televisiva, de eso no cabe duda. Pero, si hablamos del chef español que lleva años presentando sus recetas en televisión, no nos viene a la cabeza otro nombre que no sea el de Karlos Arguiñano. Y es que, el popular cocinero se ha ganado el corazón de todos con su cercanía, humildad y carisma. Una serie de ingredientes que han hecho de él uno de los grandes profesionales de la industria culinaria. De hecho, de lunes a viernes, la audiencia tiene la oportunidad de verlo entre fogones gracias al programa Cocina abierta, de Antena 3.

Pero, la carrera de Karlos Arguiñano no ha culminado aquí. El chef también se ha embarcado en el mundo de la literatura y ha publicado varios libros de cocina donde comparte recetas. De hecho, recientemente, ha publicado Cocina para todos: las 560 recetas que nunca fallan. Un proyecto muy especial que se encuentra promocionando. De hecho, ha sido precisamente durante la presentación de este libro que ha querido recordar la importancia de tener una alimentación saludable. Pues, no hace falta gastarse mucho dinero para poder tener una alimentación equilibrada. Y es que, como es bien sabido por todos, hay ciertos alimentos que no están al alcance de todos los bolsillos.

El alimento que nunca falta en el desayuno de Karlos Arguiñano

«Hay que comer un poco de todo y mucho de nada, es la receta ideal para estar sano», comienza diciendo. Pues, para él, la comida más importante del día es el desayuno. Así pues, en su caso, él tiene un alimento imprescindible en su dieta y que come cada mañana. «Yo desayuno huevo todos los días; o frito, o en tortilla, o revuelto… con un tomatito de ensalada, un poquito de aguacate, un poquito de jamón cocido, unas lonchitas de lomo… pero todo medido, sin exceso», confiesa, según 20minutos.

Asimismo, Karlos Arguiñano ha explicado que él no desayuna como la mayoría de la gente. Pues, siempre deja el café para después. «Yo nada más levantarme, voy a la cocina a comer un huevo con dos o tres cositas y luego un pinchito a las 11 de la mañana y ya hasta la comida, luego un pinchito a la tarde y luego a cenar una crema, una tortillita… algo suave», comenta.

Pues, la cena tiene que ser la comida más suave del día. La mejor manera de dormir bien, hacer una digestión adecuada y sin complicaciones de cara a la noche. Pero, ¿por qué el huevo es tan importante en la dieta del chef? Según se ha revelado, este alimento presenta muchos beneficios para el cuerpo y la mente. Además, es rico en proteínas y en su composición se pueden encontrar hasta 13 vitaminas y minerales esenciales. Todo ello sumado al hecho de que disminuye el riesgo de enfermedades, aporta grasas saludables y favorece el desarrollo del cerebro.