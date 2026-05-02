Paula Feel, cocinera: «Si quieres gominolas que cuiden tu cuerpo de verdad tienes que hacer esta receta»

Puedes cuidar tu cuerpo de verdad y disfrutar de unas buenas gominolas caseras que te ayudarán a desinflamar el cuerpo. Paula Feel triunfa en sus redes sociales que pueden acabar siendo o que nos acompañará en breve. Las redes sociales nos han ayudado a descubrir la esencia de este tipo de recetas que pueden ayudarnos a conseguir aquello que necesitamos y más. Un buen básico que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede ser esencial en unos días en los que cada detalle cuenta. Un pequeño avance que, sin duda alguna, acabará marcando esta forma de cocinar que nos ayudará a obtener aquello que necesitamos y más. Sin duda alguna, llega el momento de conseguir un cambio de tendencia que puede ser esencial en unos días en los que cada detalle contará. Un buen aliado de este tipo de elementos que pueden acabar siendo esenciales. Si quieres gominolas que cuiden tu cuerpo tienes que hacer esta receta que te sacará de más de un apuro.

Tienes que hacer esta receta

La comida tiene mucho que ver en nuestra salud, podremos empezar a prepararnos para una serie de cambios que pueden ser esenciales en estos días en los que cada detalle cuenta. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en determinados cambios.

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Tocará empezar a pensar en algunos elementos que pueden convertirse en los mejores aliados de la salud. En esencia lo que nos espera es un cambio de ciclo que puede ser esencial.

La receta que podríamos empezar a visualizar y que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Es hora de empezar a generar más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente.

Un tipo de receta que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca, en estos días en los que cada elemento puede ser el que nos afectará de lleno. Una buena base saludable, puede acabar siendo lo que necesitamos para triunfar en estas fechas que tenemos por delante.

Estas gominolas cuidan tu cuerpo

#RecetaSaludable #SnackNatural #AntiinflamatorioNatural #CocinaSaludable ♬ sonido original – Paufeel @paufeel GOMINOLAS SALUDABLES DE PIÑA, CÚRCUMA Y JENGIBRE, NATURALES, REFRESCANTES Y ANTIINFLAMATORIAS ✨ Si buscas unas gominolas diferentes, llenas de sabor y con ingredientes naturales, esta receta es para ti. Hechas con piña, cúrcuma y jengibre, una combinación rica en antioxidantes y con propiedades antiinflamatorias que ayudan a cuidar tu cuerpo desde dentro. Son perfectas como snack saludable, para darte un capricho sin azúcar refinado o para un extra de energía natural durante el día. Ingredientes: 500 g piña natural de bote, puedes usar natural 200 ml agua 4 sobres gelatina neutra 1 trocito de cúrcuma 1 trocito de jengibre Dura en nevera 5/6 días. Elaboración: Corta la piña en trozos y ponla a calentar con la gelatina y el agua, antes de que llegue a hervir, retira y ponlo en un procesador con un trocito de cúrcuma y jengibre, tritura bien y pásalo a un molde donde dejarás enfriar unas horas. Corta en cuadraditos y disfruta. Espero que os gusten tanto como a mí, gracias por todos vuestros comentarios y que disfrutéis del día. #GominolasSaludables

La cocinera Paula Feel nos ha dado una receta de esas que hay que poner en práctica en las redes sociales. Un plus de buenas sensaciones que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Un elemento que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve.

GOMINOLAS SALUDABLES DE PIÑA, CÚRCUMA Y JENGIBRE, NATURALES, REFRESCANTES Y ANTIINFLAMATORIAS ✨

Si buscas unas gominolas diferentes, llenas de sabor y con ingredientes naturales, esta receta es para ti.

Hechas con piña, cúrcuma y jengibre, una combinación rica en antioxidantes y con propiedades antiinflamatorias que ayudan a cuidar tu cuerpo desde dentro. Son perfectas como snack saludable, para darte un capricho sin azúcar refinado o para un extra de energía natural durante el día.

Ingredientes:

500 g piña natural de bote, puedes usar natural

200 ml agua

4 sobres gelatina neutra

1 trocito de cúrcuma

1 trocito de jengibre

Dura en nevera 5/6 días.

Elaboración:

Corta la piña en trozos y ponla a calentar con la gelatina y el agua, antes de que llegue a hervir, retira y ponlo en un procesador con un trocito de cúrcuma y jengibre, tritura bien y pásalo a un molde donde dejarás enfriar unas horas.

Corta en cuadraditos y disfruta.

Te proponemos otra receta que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve en unos días en los que queremos conseguir un buen aliado de nuestra salud. Para los más pequeños, también podemos apostar claramente por un cambio de tendencia que será esencial.

Ingredientes:

300 mililitros de zumo de naranjas

300 mililitros de zumo de fresas

50 mililitros de agua

300 gramos de azúcar

25 gramos de agar-agar en polvo

Cómo preparar gominolas caseras sanas: