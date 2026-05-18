Pasta cremosa con pollo en una sola sartén
Si te gusta la pasta y quieres variar un poco, no dejes de probar esta pasta cremosa con pollo en una sola sartén.
Hay recetas que salvan una cena entre semana sin necesidad de improvisar demasiado. La pasta se cocina en la sartén en la salsa. Eso significa menos trabajo, pero también más sabor, porque el almidón que suelta la pasta ayuda a espesar la salsa de forma natural y deja una textura mucho más cremosa que cuando se cuece aparte.
Es una receta real, práctica y muy extendida en cocina doméstica porque funciona. Y porque está buena, que también ayuda.
Ingredientes
Para 4 personas:
Cómo hacer pasta cremosa con pollo paso a paso
Preparar el pollo
- Corta la pechuga en dados medianos o tiras.
- No demasiado pequeños, porque el pollo reduce bastante al cocinarse.
- Salpimienta ligeramente.
- Pon una sartén amplia o una cazuela baja al fuego con el aceite de oliva.
- Cuando esté caliente, añade el pollo y dóralo durante 4 o 5 minutos.
- No hace falta cocinarlo del todo en este punto, solo sellarlo para que coja color.
- Retíralo y reserva.
Sofrito rápido
- En la misma sartén añade la cebolla picada fina.
- Si hace falta, incorpora un chorrito extra de aceite.
- Cocina unos 4 minutos hasta que empiece a ablandarse.
- Añade el ajo picado y el pimentón.
- Aquí cuidado: el ajo se quema rápido y el pimentón también amarga si se pasa.
- Solo unos segundos bastan.
Añadir la pasta y el caldo
- Incorpora la pasta seca directamente, Sin hervir aparte.
- Remueve para que se impregne del sofrito.
- Vierte el caldo caliente y mezcla bien.
- Devuelve el pollo a la sartén.
- Cuando empiece a hervir, baja a fuego medio.
- Deja cocinar entre 12 y 15 minutos, removiendo de vez en cuando.
- Aquí depende un poco del tipo de pasta.
- Si ves que absorbe demasiado líquido demasiado pronto, añade un poco más de caldo o agua caliente.
- La idea no es que quede seca. La pasta debe terminar al dente y con cierta cantidad de líquido cremoso alrededor.
El toque cremoso
- Cuando la pasta esté casi lista, añade la nata.
- Remueve bien.
- Después incorpora el parmesano rallado.
- En este punto la salsa cambia bastante rápido.
- Pasa de líquida a cremosa en cuestión de minutos.
- Prueba de sal.
- Ajusta pimienta.
- Apaga el fuego y deja reposar dos minutos.
- Parece poca cosa, pero ayuda a que la salsa termine de asentarse.
- Sirve con perejil fresco o un poco más de parmesano.
- Si eres de queso, probablemente bastante más.
Variaciones que funcionan
Esta receta admite cambios sin volverse un experimento raro.
Opciones que quedan bien:
- Champiñones laminados
- Espinacas frescas
- Tomates secos
- Bacon crujiente
- Queso cheddar
- Mozzarella rallada
- Pollo desmenuzado de sobras
Incluso puedes cambiar el pollo por pavo.
Errores habituales
- Quedar demasiado seca. Suele pasar por fuego alto o falta de líquido.
- La pasta sigue absorbiendo incluso fuera del fuego. Más vale dejarla ligeramente jugosa.
- Salsa cortada. Si añades la nata con hervor demasiado agresivo, puede separarse.
- Controla tiempos según el fabricante.
Información de la receta
Tiempo de preparación: 10 minutos
Tiempo de cocinado: 25 minutos
Tiempo total: 35 minutos
Porciones: 4 raciones
Información nutricional: aproximadamente 3.000 kcal totales / unas 750 kcal por ración
Tipo de cocina: internacional / cocina casera
Tipo de comida: comida principal / cena
Dificultad: fácil