Arrope y Calabazate: receta tradicional murciana paso a paso
Descubre cómo preparar arrope y calabazate, un dulce tradicional murciano para Todos los Santos.
Hay recetas que saben a historia, a hogar y a memoria compartida. En Murcia, el otoño no se entiende sin el aroma del arrope y calabazate, ese dulce espeso, oscuro y brillante que ha pasado de generación en generación como un pequeño tesoro familiar. Su elaboración requiere tiempo y paciencia, pero el resultado lo compensa con creces: un postre único, lleno de matices, que nos transporta a las cocinas de antes, cuando todo se hacía con calma.
Este dulce típico murciano se elabora a base de mosto reducido y frutas confitadas como la calabaza, el melón o el membrillo. Durante siglos ha sido símbolo de celebración, especialmente en torno al Día de Todos los Santos. Prepararlo hoy es, más que una receta, una forma de rendir homenaje a la tradición.
Ingredientes principales
Paso a paso: cómo preparar el arrope
- Reducir el mosto.
Vierte el mosto en una olla grande y ponlo a fuego medio. Deja que hierva despacio, removiendo de vez en cuando, hasta que espese y adquiera un tono oscuro. Este proceso, que puede durar tres horas, es el alma de la receta: ahí se concentra el sabor del arrope.
- Preparar las frutas.
Mientras el mosto se reduce, corta la calabaza, el melón y el membrillo en dados medianos. Son las piezas que más adelante absorberán el dulzor del almíbar, quedando tiernas y brillantes.
- Escaldar y secar.
Cocina los trozos de fruta unos minutos en agua hirviendo, escúrrelos bien y déjalos enfriar sobre un paño. Este paso evita que se deshagan al cocerse después con el mosto.
- Cocer todo junto.
Cuando el mosto esté reducido y denso, añade las frutas, las cáscaras de cítricos y la canela. Cuece lentamente unos 40 minutos, removiendo con cuidado para que las piezas no se rompan.
- Reposar y conservar.
Deja enfriar completamente y guarda el arrope en frascos de cristal esterilizados. Bien cerrado y en lugar fresco, se conserva durante meses. Con el tiempo, el sabor mejora y se vuelve aún más intenso.
Cómo disfrutarlo
El arrope y calabazate puede servirse solo, acompañado de frutos secos o con pan recién hecho. También combina a la perfección con quesos curados, yogur natural o incluso con helado de vainilla.
En muchos hogares murcianos, abrir un bote de arrope es casi un ritual. Su aroma a mosto cocido y frutas confitadas trae recuerdos de infancia y tardes otoñales.
Consejos finales
- Utiliza mosto natural sin fermentar, para conservar su dulzor original.
- Si el mosto resulta poco dulce, añade azúcar moreno o un chorrito de miel.
- Deja reposar el arrope al menos dos días antes de comerlo: el sabor gana cuerpo.
- Guárdalo en frascos bien sellados; se mantendrá perfecto durante todo el invierno.
El arrope y calabazate es una joya de la gastronomía murciana que merece ser recordada y elaborada con orgullo. Cada cucharada es un pedacito de historia, un lazo con el pasado que sigue vivo en cada hogar donde se conserva esta dulce tradición.
Tiempo de preparación: 1 hora (más el reposo de las frutas)
Tiempo de cocción: 3–4 horas
Porciones: 8–10 raciones
Tipo de cocina: Murciana / Tradicional española
Tipo de comida: Postre artesanal o dulce de temporada
Información nutricional (por ración): Calorías: 250 kcal