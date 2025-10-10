Arrope y Calabazate: receta tradicional murciana paso a paso

Hay recetas que saben a historia, a hogar y a memoria compartida. En Murcia, el otoño no se entiende sin el aroma del arrope y calabazate, ese dulce espeso, oscuro y brillante que ha pasado de generación en generación como un pequeño tesoro familiar. Su elaboración requiere tiempo y paciencia, pero el resultado lo compensa con creces: un postre único, lleno de matices, que nos transporta a las cocinas de antes, cuando todo se hacía con calma.

Este dulce típico murciano se elabora a base de mosto reducido y frutas confitadas como la calabaza, el melón o el membrillo. Durante siglos ha sido símbolo de celebración, especialmente en torno al Día de Todos los Santos. Prepararlo hoy es, más que una receta, una forma de rendir homenaje a la tradición.

Ingredientes principales

2 litros de mosto de uva (preferiblemente de uva negra)

300 g de calabaza blanca, pelada y cortada

200 g de melón verde o sandía blanca

200 g de membrillo

1 higo seco troceado (opcional, para dar aroma)

Cáscara de naranja y limón (solo la parte de color)

1 rama de canela

Un puñado de almendras tostadas (opcional)

Azúcar moreno o miel (si el mosto no está muy dulce)

Paso a paso: cómo preparar el arrope

Reducir el mosto.

Vierte el mosto en una olla grande y ponlo a fuego medio. Deja que hierva despacio, removiendo de vez en cuando, hasta que espese y adquiera un tono oscuro. Este proceso, que puede durar tres horas, es el alma de la receta: ahí se concentra el sabor del arrope. Preparar las frutas.

Mientras el mosto se reduce, corta la calabaza, el melón y el membrillo en dados medianos. Son las piezas que más adelante absorberán el dulzor del almíbar, quedando tiernas y brillantes. Escaldar y secar.

Cocina los trozos de fruta unos minutos en agua hirviendo, escúrrelos bien y déjalos enfriar sobre un paño. Este paso evita que se deshagan al cocerse después con el mosto. Cocer todo junto.

Cuando el mosto esté reducido y denso, añade las frutas, las cáscaras de cítricos y la canela. Cuece lentamente unos 40 minutos, removiendo con cuidado para que las piezas no se rompan. Reposar y conservar.

Deja enfriar completamente y guarda el arrope en frascos de cristal esterilizados. Bien cerrado y en lugar fresco, se conserva durante meses. Con el tiempo, el sabor mejora y se vuelve aún más intenso.

Cómo disfrutarlo

El arrope y calabazate puede servirse solo, acompañado de frutos secos o con pan recién hecho. También combina a la perfección con quesos curados, yogur natural o incluso con helado de vainilla.

En muchos hogares murcianos, abrir un bote de arrope es casi un ritual. Su aroma a mosto cocido y frutas confitadas trae recuerdos de infancia y tardes otoñales.

Consejos finales

Utiliza mosto natural sin fermentar, para conservar su dulzor original.

Si el mosto resulta poco dulce, añade azúcar moreno o un chorrito de miel .

. Deja reposar el arrope al menos dos días antes de comerlo: el sabor gana cuerpo.

Guárdalo en frascos bien sellados; se mantendrá perfecto durante todo el invierno.

El arrope y calabazate es una joya de la gastronomía murciana que merece ser recordada y elaborada con orgullo. Cada cucharada es un pedacito de historia, un lazo con el pasado que sigue vivo en cada hogar donde se conserva esta dulce tradición.

Tiempo de preparación: 1 hora (más el reposo de las frutas)

Tiempo de cocción: 3–4 horas

Porciones: 8–10 raciones

Tipo de cocina: Murciana / Tradicional española

Tipo de comida: Postre artesanal o dulce de temporada

Información nutricional (por ración): Calorías: 250 kcal