Así se hace el plato que solo conoces si has nacido en Murcia y no es el caldero del Mar Menor

Hay un plato que sólo conoces si has nacido en Murcia, una deliciosa ensalada que es ideal para llevarte al trabajo o disfrutar en casa, comiendo sano y aprendiendo recetas de la gastronomía española. Tenemos la suerte de vivir en un país en el que cada alimento cuenta, descubriremos lo mejor de una serie de recetas espectaculares que pueden acabar siendo las que marcarán estos días que tenemos por delante. Será el momento de empezar a prepararnos para descubrir esta increíble gama de sabores deliciosos.

Es momento de apostar claramente por una serie de elementos que pueden acabar marcando una diferencia. Este tipo de sabores auténticos proceden de una gastronomía que sin duda alguna será la que nos marcará para siempre. Vivimos en un país en el que prácticamente cada región, o pueblo, tienen una amplia gama de recetas que se transformarán en increíbles, de la mano de una serie de novedades que pueden ser claves. Es hora de conseguir una receta más de una lista de alimentos de esos que impresionan al primer bocado. Si estás pensando en descubrir lo mejor de una buena ensalada, no lo dudes, ha llegado el momento de viajar gastronómicamente a Murcia.

Si has nacido en Murcia conoces esta receta que va más allá del caldero del Mar Menor

Murcia es una de las comunidades que nos ayuda a descubrir lo mejor de un tipo de alimentos que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, acabarán siendo los que marcarán estos días. Habrá llegado el momento de apostar claramente por un extra de buenas sensaciones que será esencial.

Estas recetas se basan en una huerta que puede ser espectacular y que de ella se reciben alimentos que llegan a la mesa para quedarse. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de dejarse deleitar por una mezcla de alimentos que serán realmente espectaculares.

La huerta murciana tiene el sello en este tipo de platos que reciben de este lugar una razón de ser del todo inesperada. Habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia en la forma de cocinar. Rescatamos un tipo de ingrediente que puede darnos más de una alegría inesperada. Hazte con una receta de esas que te impresionan y pueden acabar siendo las que te darán el toque extra de sabor que necesitas.

Esta es la mejor receta de ensalada murciana

El tomate puede ser el protagonista de una receta de esas que no se olvidan, este tipo de ensalada es ideal para cuidarse un poco más y llevarse al trabajo. Sin duda alguna, la podemos dejar hecha con antelación y está de vicio. No puedes dejar de cocinar un tipo de plato que puede ser espectacular en todos los sentidos.

Habrá llegado el momento de poner algunos ingredientes sobre la mesa, de la mano de una serie de detalles que serán claves. Si estás pensando en conseguir un plato de esos que impresionan, no lo dudes, esta ensalada la vas a querer preparar una y otra vez al primer bocado.

Ingredientes:

400 gramos de tomates enteros pelados en conserva

2 latas de atún

2 huevos

1 cebolla o cebolleta

Aceitunas negras deshuesadas

Aceite de oliva extra virgen

Sal

Como preparar la ensalada murciana de tomate:

Pelar y cortar la cebolla en tiras o julianas. Colocar los huevos en un cazo y cubrirlos con agua. Ponerlos al fuego y hervir entre 10-12 minutos. Escurrir el agua caliente y dejarlos reposar en agua fría. Retirar la cáscara y cortar cada uno en 4 trozos iguales. Abrir la lata de tomates y retirar el exceso de líquido. Desmenuzar los tomates con el tenedor y mezclar con las tiras de cebolla. Servir en el plato o fuente para ensalada. Abrir la lata de atún y escurrir el aceite. Añadir el atún desmenuzado en el centro, encima del tomate. Decorar el plato con trozos de huevo cocido y aceitunas negras enteras, o retirado el hueso y cortadas en rodajas finas y dispuestas de forma decorativa. Esparcir un chorrito de aceite de oliva y salpimentar al gusto. Introducir al refrigerador para enfriar. Servir y disfrutar.

La ensalada murciana también puede prepararse mezclando todos los ingredientes (previamente cortados) en un bol o fuente de ensalada, para integrar homogéneamente los sabores y texturas. No dejes de servir este delicioso plato en domingos familiares o en las próximas festividades. La ensalada murciana de tomate gustará a todos.

Fresquita de la nevera es uno de esos placeres que puedes descubrir de la mano de unos expertos que, sin duda alguna, se convertirá en una dura realidad. Hazte con el plato definitivo que te dará un plus de buenas sensaciones, un tesoro de Murcia que se cocina en un abrir y cerrar de ojos.