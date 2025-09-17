Bonito encebollado al estilo Arguiñano: receta tradicional y sabrosa
Aprende a preparar bonito encebollado al estilo Arguiñano, un plato tradicional lleno de sabor y muy fácil de hacer en casa.
El bonito encebollado es uno de esos guisos de toda la vida que nunca pasan de moda. Tiene lo que más nos gusta de la cocina casera: pocos ingredientes, un procedimiento sencillo y un resultado lleno de sabor. Karlos Arguiñano lo ha preparado muchas veces en televisión y siempre insiste en lo mismo: la clave está en la cebolla bien pochada y en no pasarse con la cocción del pescado.
Ingredientes (4 raciones)
Cómo se prepara
- La cebolla, protagonista del plato.
Empieza pelando y cortando las cebollas en juliana fina. Lo mismo con los ajos, en láminas. En una cazuela ancha pon el aceite a calentar y dora un poco el ajo. Añade enseguida la cebolla y la hoja de laurel. Con un poquito de sal ayudará a que suelte el agua y se cocine mejor.
- Paciencia con el sofrito.
La cebolla necesita cariño y tiempo. Déjala a fuego suave durante 25-30 minutos, removiendo de vez en cuando. El objetivo no es dorarla rápido, sino que quede blandita, dulce y con ese tono ligeramente caramelizado que da todo el carácter al plato.
- El toque del vino.
Cuando la cebolla esté lista, sube un poco el fuego y vierte el vino blanco. Deja que burbujee un par de minutos para que se evapore el alcohol. Después incorpora el caldo de pescado y cocina otros 10 minutos más. Lo que tendrás será una salsa ligera, sabrosa y muy aromática.
- El turno del bonito.
Salpimentar el pescado y colócalo sobre la cama de cebolla. Cocina solo 3 o 4 minutos por cada lado, dependiendo del grosor. Aquí está el secreto: si lo dejas demasiado tiempo, el bonito se reseca. Tiene que quedar jugoso.
- Dejar reposar y servir.
Cuando apagues el fuego, deja reposar un par de minutos con la tapa puesta. Al servir, reparte la cebolla con su salsa por encima y decora con perejil fresco picado. Una excelente receta vasca.
Trucos al estilo Arguiñano
- Este plato mejora si lo haces con antelación y lo recalientas suavemente antes de comer.
- Si quieres acompañarlo, unas patatas cocidas o arroz blanco le van de maravilla.
- También puedes sustituir el bonito por atún fresco si es lo que tienes a mano.
- Las sobras de esta receta se pueden aprovechar en una empanada.
Calorías aproximadas
Bonito (800 g): ~1.040 kcal
Cebolla (600 g): ~240 kcal
Ajo (10 g): ~15 kcal
Vino blanco (150 ml): ~120 kcal
Caldo de pescado (100 ml): ~15 kcal
Aceite de oliva (40 ml): ~360 kcal
Total de la receta: ~1.790 kcal
Por ración (4 personas): ~445 kcal
Conclusión
El bonito encebollado es un plato humilde y, al mismo tiempo, especial. No requiere técnicas complicadas ni ingredientes exóticos, pero el resultado sorprende: un pescado jugoso, una cebolla suave y una salsa que pide pan para mojar. Al estilo Arguiñano, la receta se convierte en una invitación a disfrutar de la cocina sencilla, de esas que reúnen a la familia alrededor de la mesa.