Nadie te había explicado cómo hacer la ensaladilla rusa más saludable sin que deje de estar buena: esta receta lo consigue

Esta receta consigue hacer posible lo imposible, hacer una ensaladilla rusa más saludable sin que deje de estar buena. Un cambio de tendencia que puede ser el que nos afectará de lleno en estos días en los que queremos cuidarnos un poco más. Será el momento de conocer un poco mejor qué es lo que podemos conseguir con pequeños gestos que van a marcar la diferencia de una forma que nadie hubiera imaginado.

Una ensaladilla rusa es plato de esos que nos saca de más de un apuro. Podemos dejarla lista en un abrir y cerrar de ojos. Siendo el elemento estrella de cualquier cena o comida sin complicaciones. A medida que suben las temperaturas podemos tener más y más ganas de conseguir este cambio de tendencia que necesitamos y que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Esta receta consigue hacer posible una serie de cambios que pueden llegar a toda velocidad y que nos acompañarán en una preparación para el verano que puede estar marcada por una gama de sabores que sorprenderán a más de uno.

Esta receta consigue lo que buscas

Cada vez más somos conscientes de que las mejores recetas son aquellas que se consiguen con pequeños pasos que pueden cambiarlo todo y que acabarán marcando una diferencia importante. Estaremos muy pendientes de un giro radical que, sin duda alguna, se convertirá en una realidad.

Es hora de saber cómo una simple ensaladilla de las que hemos visto y comido toda la vida, puede reducir calorías, sin perder de vista ese sabor y comodidad que nos aportará. Es cuestión de ponernos manos a la obra en busca de una combinación de ingredientes que pueden ser claves.

Esta mezcla de sabores podría acabar siendo la que nos acompañará en breve, con la mirada puesta a una serie de elementos que, sin duda alguna, serán los que nos harán crear un plato completo y de lo más delicioso. Empezando por una base y terminando por una salsa que requiere de unos ingredientes esenciales.

Conseguirás lo que buscas con un cambio de tendencia que puede ser clave antes de que llegue el verano o con el simple interés de cuidarse un poco más. Es hora de saber qué conseguirás con un plato completo que puede ser saludable.

Así puedes crear una ensaladilla rusa saludable sin que se note

En especial para los pequeños o mayores, si lo que queremos es conseguir un cambio de tendencia que podría acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Con ciertos elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, en unos días en los que cada detalle cuenta.

Es momento de pensar en este tipo de recetas como una de las más deliciosas y deseadas del momento, con la que reducimos calorías, ganamos proteínas y disfrutamos de un plato de lo más fresco y delicioso. Antes que nada, deberás tener en cuenta que como toda ensaladilla la puedes adaptar a tus necesidades.

Para preparar una deliciosa ensaladilla rusa tradicional necesitarás los siguientes ingredientes:

4 patatas

2 zanahorias

200 gr de guisantes

2 huevos

1 lata de atún

Aceitunas rellenas

Mayonesa

Sal y pimienta al gusto

Preparación de la ensaladilla rusa

Lava las patatas y las zanahorias y cuécelas en una olla con agua y sal hasta que estén tiernas. Retira del fuego, escurre y deja enfriar. Cuece los guisantes en agua hirviendo durante unos minutos y escúrrelos. Cuece los huevos en agua durante 10 minutos, enfríalos bajo el grifo y pélalos. Pela las patatas y las zanahorias y córtalas en dados. Colócalas en un bol grande. Añade los guisantes, el atún desmenuzado, las aceitunas cortadas en rodajas y los huevos duros picados al bol. Mezcla todos los ingredientes con cuidado y añade mayonesa al gusto. Remueve bien para que todos los ingredientes se impregnen de la salsa. Prueba la ensaladilla y rectifica de sal y pimienta si es necesario. Cubre el bol con papel film y deja reposar en la nevera durante al menos una hora antes de servir.

Con el simple hecho de cambiar la mayonesa por una salsa de yogurt hecha con un toque de mostaza, podremos eliminar gran parte de las calorías. De las más de 500 a una cantidad que incluso si queremos hacerla bajar un poco más, bastará con quitar la patata. Puedes añadir un ingrediente como las judías blancas que tendrán una textura similar y un alto contenido en fibra y en vitaminas.

Anímate a crear tu propia ensaladilla de la mejor manera posible, con unos ingredientes naturales y saludables, ideales para toda la familia. Un plato que puedes dejar listo con antelación y está buenísimo, es cuestión de ponerse manos a la obra.