Si estás cansado de las ensaladas de siempre guárdate ésta receta con calabacín, burrata y tomates secos que parece sacada de un restaurante con Estrella Michelin

Las ensaladas de siempre no tienen nada que hacer con esta receta con calabacín, burrata y tomates secos que parece sacada de un restaurante con Estrella Michelin. Estos días en los que nos apetece una serie de ensaladas que pueden convertirse en la forma más refrescante de conseguir un plus de buenas sensaciones. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de novedades que pueden ser claves.

Es hora de prepararnos para unos días en los que necesitamos descubrir la esencia de unas comidas que, sin duda alguna, tendremos en mente. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a todo lo que necesitamos y más. Las ensaladas de siempre pueden convertirse en algo que se quedará atrás y que, acabará marcando una diferencia importante. En unos días en los que cada detalle cuenta y deberemos empezar a tener en consideración algunos cambios de tendencia que puede ser esencial que tengamos en mente.

Las ensaladas de siempre pasarán a la historia

Es importante conocer lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a un cambio de tendencia importante. Dejaremos atrás esas ensaladas que, sin duda alguna, podremos empezar a tener en consideración determinados cambios que serán esenciales.

Esta novedad plena que llega a toda velocidad y que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Una ensalada de esas que impresionan y que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Estos días en los que buscamos algo fresco, no necesariamente vamos a caer en la manera en la que todo puede ser esencial.

Esta lechuga que se queda corta cuando lo que queremos es un plato contundente y del todo inesperada. Es hora de saber qué es lo que podemos conseguir con una mezcla de ingredientes que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante.

Las ensaladas han dejado de ser aburridas y en su lugar, pueden acabar siendo lo que nos dará un plus de buenas sensaciones. Será el momento de descubrir lo mejor de un tipo de ingredientes que acabarán marcando una diferencia importante en estos días. Mezcla unos ingredientes frescos y seguro que descubrirás lo mejor de este tipo de elementos.

Guardate esta receta con calabacín, burrata y tomates secos

La mezcla de ingredientes que forma una ensalada que se ha convertido en viral, una combinación básica que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que teníamos en mente. Es hora de saber qué es lo que podemos conseguir con una ensalada que lleva el queso de moda, la burrata.

Si te gusta la cremosidad de este ingrediente, te proponemos otra alternativa que te asegurará un buen plus de buenas sensaciones. Atrévete a descubrir un básico que puede ser la mejor opción posible en estos días que tenemos por delante.

Ingredientes:

300 gr de burrata

6 gr de tomate seco

50 gr de mermelada de tomate

Piñones al gusto

20 gr de rúcula

1 pimiento rojo asado

10 gr de alcaparras

Cómo preparar ensalada de burrata

Empezaremos esta receta de ensalada de burrata preparando uno de los ingredientes estrella de este verano, el pimiento rojo asado. Asar verduras es una maravillosa opción para tener siempre a mano una buena escalivada ideal para ensaladas o tostadas saladas repletas de sabor, además combinan a la perfección con cualquier tipo de queso. Untamos el pimiento con aceite de oliva y lo ponemos al horno, deberá estar unos 18 minutos a 180º hasta que esté listo. Pelamos y cortamos el pimiento rojo en tiras de más o menos el mismo tamaño. Los tomates secos los dejaremos macerar en un poco de aceite de oliva mientras se asa el pimiento de esta manera se hidratarán y estarán preparados para montar la ensalada. Los escurrimos y los cortamos en trozos pequeños para que sea más fácil repartirlos por el plato, dándole color y sabor. Puedes utilizar tomates naturales, teniendo en cuenta que deberás utilizar más sal que en este tipo de pimientos. Disponemos las hojas de rúcula en el centro del plato. Este ingrediente le dará frescura a la ensalada y aportará ese color verde tan característico. El sabor amargo de la rúcula combinará muy bien con la burrata. Encima de la rúcula colocamos la burrata, la podemos dejar entera o trocearla un poco para que se reparta mejor por el plato. Colocamos los pimientos y tomates alrededor formando un acompañamiento muy colorido para esta ensalada.

Podemos poner unos piñones salteados para darle un toque crujiente y las alcaparras, completando de esta manera tan sencilla una ensalada veraniega muy completa.