El puré de patatas es el acompañamiento rey, pero lograr que pase de ser una simple masa espesa a un bocado sublime no es tan fácil como parece. En Francia, donde esta receta se considera un auténtico arte, los cocineros profesionales dominan una técnica que marca la diferencia entre lo corriente y lo extraordinario.

¿El secreto? No está en la variedad de la patata, sino en un ingrediente que aporta una cremosidad incomparable y notas dulces: el ajo confitado.

El toque maestro: ajo confitado para un sabor superior

A diferencia del ajo crudo, que puede resultar demasiado fuerte y opacar el sabor de la patata, el ajo confitado ofrece una suavidad única. El proceso consiste en cocinar los dientes a fuego muy lento en aceite de oliva o mantequilla. Al hacerlo, el ajo pierde su picor y se transforma en una pasta cremosa con matices ahumados.

Este es el truco que utilizan en los mejores restaurantes franceses para romper la «neutralidad» del puré. Al integrar estos ajos tiernos, la textura se vuelve mucho más untuosa y el perfil aromático del plato se eleva por completo, convirtiendo lo que suele ser un «trámite» en el plato en el verdadero protagonista de la comida.

Cómo preparar en casa el puré definitivo

Para emular a los chefs galos, la clave es la temperatura y el orden. Aquí tienes la hoja de ruta para que no te falle:

Confitar es la clave: cocina los dientes de ajo pelados en un cazo con aceite de oliva a fuego mínimo hasta que estén tan suaves que se deshagan. Cocción con piel: hierve un kilo de patatas con su piel para evitar que absorban demasiada agua. Pélalas mientras sigan calientes. La mezcla perfecta: tritura las patatas e incorpora 100 g de mantequilla y 200 ml de leche bien caliente. Esto garantiza una masa homogénea y sin los temidos grumos. El toque final: añade los ajos confitados a la mezcla y salpimienta.

El resultado es un puré de patatas que se funde en el paladar, ideal para sorprender en cualquier cena especial sin necesidad de gastar de más ni pasar horas en la cocina.