Almejas a la sartén: receta fácil con ajo y perejil

Este plato de almejas a la sartén es muy típico en bares y restaurantes, sobre todo como tapa caliente. Seguramente alguna vez las has pedido con una bebida y te han puesto un plato lleno de almejas recién hechas con su salsita. Lo mejor es que en casa se pueden preparar igual de bien y sin complicarse nada.

Las almejas admiten un cocinado casero de maneras distintas. Por ejemplo, en invierno puedes elaborar una Sopa de almejas, que es un plato muy reconfortante y lleno de sabor.

Otra receta muy elaborada en España son las Almejas a la marinera, con una exquisita salsa con sabor a mar.

También hay versiones muy populares hechas por cocineros conocidos, como las Almejas a la marinera (versión Arguinano), donde verás algunos interesantes trucos.

En la cocina del sur de la geografía española también se prepara bien el marisco, como en las Almejas andaluzas, una receta con mucho estilo mediterráneo.

En la cocina italiana son famosos los Espaguetis con almejas, una combinación clásica de pasta, ajo, aceite de oliva y marisco que puede sorprender por su sencillez.

Son famosas en el norte de España las Fabes con almejas, una receta asturiana que ha trascendido el paso del tiempo.

Ingredientes

500 gramos de almejas frescas

3 dientes de ajo

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Perejil fresco picado

Un chorrito de vino blanco (opcional)

Sal al gusto

Un poco de limón si te gusta el toque fresco

Cómo hacer almejas a la sartén paso a paso

Empieza limpiando las almejas. Esto es importante porque pueden tener algo de arena. Lo más sencillo es dejarlas en un recipiente con agua fría y un poco de sal durante unos 30 minutos. Después acláralas bien bajo el grifo y ya estarán listas para cocinar. Pon una sartén grande al fuego y añade el aceite de oliva. Dora los ajos bien picados, con cuidado de que no se quemen, pues podrían amargar. A continuación añade las almejas a la sartén. Remueve un poco para que se mezclen con el aceite y el ajo. En ese momento puedes añadir un pequeño chorrito de vino blanco. No es obligatorio, pero le da un toque muy rico al plato. Tapa la sartén y deja que las almejas se cocinen durante unos tres o cuatro minutos. Verás que poco a poco empiezan a abrirse. Las almejas que no se abran hay que desecharlas, porque puede que no estén en buen estado. ¿Quieres un toque cítrico? Echa unas gotas de limón justo antes de servir.

Y listo. Sirve las almejas bien calientes y con un poco de pan cerca, porque la salsa que queda en la sartén está buenísima para mojar.