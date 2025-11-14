Cómo hacer cebolla roja encurtida: receta fácil paso a paso, rápida y deliciosa
La cebolla roja encurtida es el complemento ideal para todo tipo de ensaladas o guarniciones en la que queremos incluir este ingrediente.
Receta de Sopa de cebolla casera
Receta de Cebollas caramelizadas
Cebolla frita crujiente
La cebolla roja encurtida es el complemento ideal para todo tipo de ensaladas o guarniciones en la que queremos incluir este ingrediente. La cebolla posee ese toque dulce que convierte cualquier ingrediente salado en un contraste casi mágico. El toque crujiente que la acompaña acabará de darle el acabado necesario a este encurtido casero. Preparar nuestros encurtidos tiene sus ventajas, es una buena forma de disfrutar de unos sabores y texturas impresionantes que podemos crear todo el año. Apuesta por las recetas saludables y lo casero con una cebolla roja encurtida que cambiará para siempre tu despensa.
Ingredientes:
Cómo preparar una cebolla roja encurtida
- Nos ponemos manos a la obra preparando la base en la que cocinaremos estas cebollas, el punto de cocción y de sabor que nos permita conservarlo durante más tiempo en perfectas condiciones.
- Para esta conserva empezaremos colocando en un cazo agua, le añadiremos el orégano para darle el sabor que necesita, la pimienta negra y el toque de laurel.
- Incorporamos la sal al gusto a este fondo que nos ayudará a crear una cebolla roja encurtida espectacular.
- Mientras calentamos el cazo, pelamos y cortamos las cebollas en rodajas del mismo tamaño, les podemos dar la forma que más nos gusten.
- Cuando tengamos las cebollas preparadas las ponemos en el cazo con el fuego parado, para que se cocinen durante unos minutos.
- Hasta que esta mezcla no este fría, no seguiremos con la receta, podemos preparar los tarros para ponerla.
- Lo ideal es dejarla de un día para el otro, la podemos poner en le nevera para a la mañana siguiente ponerla en conserva.
- Colocamos las cebollas en el cazo y le añadimos el zumo de limón, este ingrediente junto con el vinagre le dará el sabor que necesita.
- Podemos ponerle un poquito más de sal, en caso de que las necesiten. Le dará el acabado necesario y también ayudará en su conservación.
- Removemos hasta que estén los sabores bien integrados y dejamos que repose un poco. Taparemos el bote y guardaremos en la despensa.
- Tendremos la cebolla lista para una buena temporada, las ensaladas rápidas o para comer con unas patatas al microondas y esta cebolla con un poco de atún. Las posibilidades son enormes con una buena materia prima.
Temas
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios