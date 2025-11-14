Cómo hacer cebolla roja encurtida: receta fácil paso a paso, rápida y deliciosa

La cebolla roja encurtida es el complemento ideal para todo tipo de ensaladas o guarniciones en la que queremos incluir este ingrediente. La cebolla posee ese toque dulce que convierte cualquier ingrediente salado en un contraste casi mágico. El toque crujiente que la acompaña acabará de darle el acabado necesario a este encurtido casero. Preparar nuestros encurtidos tiene sus ventajas, es una buena forma de disfrutar de unos sabores y texturas impresionantes que podemos crear todo el año. Apuesta por las recetas saludables y lo casero con una cebolla roja encurtida que cambiará para siempre tu despensa.

Ingredientes:

2 cebollas moradas medianas

1 cucharadita de pimienta negra en grano

1 cucharadita de orégano seco

2 cucharadas de vinagre blanco

½ cucharadita de sal

Zumo de 2 limones

1 taza de agua

1 hoja de laurel

1 cucharada de aceite de oliva extra virgen

Cómo preparar una cebolla roja encurtida