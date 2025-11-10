Recetas fáciles

Tiempo exacto para cocer patatas en olla express

Cocción patatas
Patatas en olla rápida.
Conoce el tiempo exacto para cocer patatas en olla express y úsalas en tus recetas favoritas. Te dejamos los pasos aquí.

Cocer patatas parece algo sencillo, pero lograr que queden en su punto justo tiene su arte. Si se pasan, se deshacen; si faltan minutos, quedan duras. La olla express es una gran aliada para ahorrar tiempo sin renunciar a una textura suave y un sabor natural. En las próximas líneas descubrirás cómo cocer patatas paso a paso, con el tiempo exacto y algunos consejos prácticos que te servirán para que siempre salgan perfectas.

Las patatas cocidas son uno de esos ingredientes que nunca faltan en la cocina. Sirven para preparar una ensaladilla, una tortilla jugosa, un puré o simplemente como acompañamiento de carnes y pescados. Cuando se hacen en olla express, el proceso es más rápido y conserva mejor los nutrientes. La clave está en tres factores: el tamaño de las patatas, la cantidad de agua y el control del tiempo. A continuación, te explico cómo hacerlo de forma sencilla, sin complicaciones y con resultados garantizados.Patatas

Ingredientes

  • 1 kilo de patatas medianas, preferiblemente para cocer
  • Agua suficiente para cubrirlas
  • 1 cucharadita de sal
  • Opcional: una hoja de laurel o un chorrito de vinagre

    • Modo de preparación paso a paso

    1. Elegir las patatas adecuadas
      Para cocer en olla express, utiliza patatas firmes, que no se deshagan con facilidad. Las variedades destinadas a cocer, como Monalisa o Kennebec, son las más adecuadas.
    2. Lavar y preparar
      Lava bien las patatas para eliminar cualquier resto de tierra. Puedes cocerlas con piel si quieres que absorban menos agua o pelarlas si las vas a usar en puré o ensalada. Si son grandes, pártelas en mitades o cuartos para que se cocinen de forma uniforme.
    3. Añadir agua y sal
      Coloca las patatas en la olla y cúbrelas con agua. Añade la sal y, si lo deseas, una hoja de laurel o un poco de vinagre, que ayuda a mantenerlas firmes durante la cocción.
    4. Cocer en la olla express
      Cierra bien la tapa y pon la olla a fuego medio-alto. Cuando la válvula empiece a soltar vapor o escuches el silbido, comienza a contar el tiempo.
    • Patatas enteras medianas: 8 minutos
    • Patatas cortadas en trozos grandes: 6 minutos
    • Patatas pequeñas o en dados: entre 4 y 5 minutos

    Estos tiempos pueden variar ligeramente según el tipo de olla y la potencia del fuego, pero son una buena referencia.

    1. Liberar la presión
      Al terminar el tiempo de cocción, apaga el fuego y deja que la olla pierda la presión de forma natural durante unos minutos. Evita abrirla de golpe, ya que el cambio brusco de temperatura puede romper las patatas.
    2. Comprobar la cocción
      Abre la olla con cuidado y pincha una patata con un tenedor. Si entra fácilmente, están listas. Si aún están algo firmes, puedes dejarlas un par de minutos más a fuego suave, sin cerrar la tapa.
    3. Escurrir y enfriar
      Escurre el agua y deja reposar. Si vas a usar las patatas en ensaladas, pásalas por agua fría para cortar la cocción. Si las prefieres calientes, mantenlas tapadas unos minutos para que conserven el calor y se terminen de ablandar con el vapor.

    Una vez domines este método, podrás preparar desde una ensalada templada hasta una guarnición elegante sin esfuerzo.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 15 minutos, incluyendo la cocción y la despresurización
    Porciones: 4 personas
    Información nutricional: Aproximadamente 90 kcal por cada 100 gramos. Fuente natural de potasio y vitamina C, con bajo contenido en grasa.
    Tipo de cocina: Tradicional española
    Tipo de comida: Guarnición o base para otras preparaciones

