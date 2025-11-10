Tiempo exacto para cocer patatas en olla express

Cocer patatas parece algo sencillo, pero lograr que queden en su punto justo tiene su arte. Si se pasan, se deshacen; si faltan minutos, quedan duras. La olla express es una gran aliada para ahorrar tiempo sin renunciar a una textura suave y un sabor natural. En las próximas líneas descubrirás cómo cocer patatas paso a paso, con el tiempo exacto y algunos consejos prácticos que te servirán para que siempre salgan perfectas.

Las patatas cocidas son uno de esos ingredientes que nunca faltan en la cocina. Sirven para preparar una ensaladilla, una tortilla jugosa, un puré o simplemente como acompañamiento de carnes y pescados. Cuando se hacen en olla express, el proceso es más rápido y conserva mejor los nutrientes. La clave está en tres factores: el tamaño de las patatas, la cantidad de agua y el control del tiempo. A continuación, te explico cómo hacerlo de forma sencilla, sin complicaciones y con resultados garantizados.

Ingredientes

1 kilo de patatas medianas, preferiblemente para cocer

Agua suficiente para cubrirlas

1 cucharadita de sal

Opcional: una hoja de laurel o un chorrito de vinagre

Modo de preparación paso a paso

Elegir las patatas adecuadas

Para cocer en olla express, utiliza patatas firmes, que no se deshagan con facilidad. Las variedades destinadas a cocer, como Monalisa o Kennebec, son las más adecuadas. Lavar y preparar

Lava bien las patatas para eliminar cualquier resto de tierra. Puedes cocerlas con piel si quieres que absorban menos agua o pelarlas si las vas a usar en puré o ensalada. Si son grandes, pártelas en mitades o cuartos para que se cocinen de forma uniforme. Añadir agua y sal

Coloca las patatas en la olla y cúbrelas con agua. Añade la sal y, si lo deseas, una hoja de laurel o un poco de vinagre, que ayuda a mantenerlas firmes durante la cocción. Cocer en la olla express

Cierra bien la tapa y pon la olla a fuego medio-alto. Cuando la válvula empiece a soltar vapor o escuches el silbido, comienza a contar el tiempo.

Patatas enteras medianas: 8 minutos

Patatas cortadas en trozos grandes: 6 minutos

Patatas pequeñas o en dados: entre 4 y 5 minutos

Estos tiempos pueden variar ligeramente según el tipo de olla y la potencia del fuego, pero son una buena referencia.

Liberar la presión

Al terminar el tiempo de cocción, apaga el fuego y deja que la olla pierda la presión de forma natural durante unos minutos. Evita abrirla de golpe, ya que el cambio brusco de temperatura puede romper las patatas. Comprobar la cocción

Abre la olla con cuidado y pincha una patata con un tenedor. Si entra fácilmente, están listas. Si aún están algo firmes, puedes dejarlas un par de minutos más a fuego suave, sin cerrar la tapa. Escurrir y enfriar

Escurre el agua y deja reposar. Si vas a usar las patatas en ensaladas, pásalas por agua fría para cortar la cocción. Si las prefieres calientes, mantenlas tapadas unos minutos para que conserven el calor y se terminen de ablandar con el vapor.

Una vez domines este método, podrás preparar desde una ensalada templada hasta una guarnición elegante sin esfuerzo.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 15 minutos, incluyendo la cocción y la despresurización

Porciones: 4 personas

Información nutricional: Aproximadamente 90 kcal por cada 100 gramos. Fuente natural de potasio y vitamina C, con bajo contenido en grasa.

Tipo de cocina: Tradicional española

Tipo de comida: Guarnición o base para otras preparaciones