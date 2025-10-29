Cocido madrileño en olla express: preparación rápida y sabrosa

El cocido madrileño es uno de esos platos que llenan la casa de aromas familiares. Pocos guisos evocan tanto la sensación de hogar y tradición. Aunque lo habitual es cocinarlo lentamente durante horas, la olla exprés permite disfrutarlo con el mismo sabor de siempre en mucho menos tiempo. Es perfecto para los días fríos o cuando apetece una comida completa, nutritiva y reconfortante sin pasarse la mañana en la cocina.

Ingredientes

Para 4 personas:

300 g de garbanzos secos (puestos en remojo la noche anterior)

200 g de morcillo o jarrete de ternera

150 g de pollo o gallina

100 g de chorizo

100 g de morcilla (opcional)

1 hueso de jamón

1 hueso de rodilla o de caña

1 trozo pequeño de tocino fresco

1 zanahoria grande

1 patata mediana

1 trozo de repollo

1 puerro

Sal y pimienta al gusto

Preparación paso a paso

Preparar los ingredientes:

Deja los garbanzos en remojo durante 12 horas con una pizca de sal y, si quieres que queden más tiernos, añade una punta de bicarbonato. Escúrrelos bien antes de usarlos. Pela y corta las verduras en trozos grandes. Cocer las carnes y el caldo:

Introduce en la olla el morcillo, el pollo, los huesos y el tocino. Cubre con unos 2 litros de agua, añade sal y cierra la olla. Cocina 25 minutos desde que empiece a salir vapor. Este paso creará un caldo sabroso que será la base del plato. Añadir los garbanzos y las verduras:

Abre la olla con cuidado, retira la espuma que se haya formado y añade los garbanzos junto con la zanahoria, la patata y el puerro. Si hace falta, agrega un poco más de agua caliente. Cierra de nuevo y cocina otros 20 minutos. Comprobar y servir:

Deja salir el vapor, abre la olla y prueba los garbanzos. Si están tiernos, separa el caldo de las carnes y verduras. Cuélalo para eliminar impurezas y reserva. Preparar la sopa (opcional):

En una cazuela aparte, pon 1 litro del caldo limpio y añade 60 g de fideos finos. Cuece 10 minutos hasta que la sopa esté lista. Será el primer “vuelco” del cocido.

Cómo servirlo

Tradicionalmente, el cocido madrileño se sirve en tres vuelcos:

Primero la sopa, luego los garbanzos con las verduras, y por último las carnes y el chorizo. Si te gusta el toque casero, rehoga el repollo con ajo y pimentón antes de servir: le da un aroma delicioso y un color irresistible.

Consejos útiles

Deja reposar el cocido unos minutos antes de servirlo: el caldo se asienta y gana cuerpo.

Si quieres aligerarlo, omite el tocino o la morcilla.

Guarda el caldo sobrante para otras sopas o guisos, se conserva muy bien congelado.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 1 hora y 15 minutos (incluyendo cocción)

Porciones: 4

Información nutricional: 740 kcal por porción (2.960 kcal en total)

Tipo de cocina: Española tradicional

Tipo de comida: Plato principal completo

Un plato que une pasado y presente, demostrando que la tradición también puede adaptarse al ritmo de hoy.